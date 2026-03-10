經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電 氣價不調漲

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

外界關切國際原油價格飆漲，卡達天然氣斷貨，是否推升台灣氣價、油價及物價？龔明鑫昨日受訪表示，4月氣價沒有說要調漲，將會以「穩定物價」為主，包括天然氣和桶裝瓦斯售價。至於油價，現是由中油吸收大部分漲幅。

他表示，將在中油可承受範圍內平衡物價，會有一些因應機制，會與行政院討論。他舉周一汽油售價為例，中油公司已吸收大部分漲幅。為穩定物價，油價會按油價公式、緩漲機制、亞鄰最低價政策，另在戰事等特殊情況下，也會予以額外考量。

美伊戰爭持續，卡達液化天然氣遭受攻擊停產，外界出現近期天然氣恐斷氣、甚至沒有熱水澡可洗等說法。龔明鑫昨日表示，「這真是謠言」，「斷氣是不可能的事情」。台灣天然氣來源多元，其中來自卡達氣源約占三分之一，其餘六成至七成由其他來源供應，整體供氣結構沒有問題。他指出，民生用氣更只占不到5%。

龔明鑫認為，整體來看，3、4月天然氣調度應可順利完成。原先討論4月可能需要增加燃煤電廠發電量備援方案，目前已沒必要，發電按原規劃進行。至於5月後，政府仍會持續觀察全球供需情勢，但隨天氣轉暖、全球用氣需求下降，情勢應會朝較好方向發展。

對於4月天然氣替代來源價格問題，龔明鑫表示，若以現貨市場調度，價格確實可能較高，但若是提前調整船期提貨，仍會依原有合約價格計算。

美伊戰事衝擊股市，龔明鑫認為，股市短期因能源與戰事因素出現波動，但長期仍會反映經濟基本面，「台灣基本面非常好」，元月出口、外銷訂單都大幅成長，而以目前收集到訊息，2月外銷訂單仍會有顯著成長。昨日公布2月出口也年增逾二成。