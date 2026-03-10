快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

聽新聞
0:00 / 0:00

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電 氣價不調漲

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部長龔明鑫9日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。圖／聯合報系資料照 余承翰
經濟部長龔明鑫9日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。圖／聯合報系資料照 余承翰

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

外界關切國際原油價格飆漲，卡達天然氣斷貨，是否推升台灣氣價、油價及物價？龔明鑫昨日受訪表示，4月氣價沒有說要調漲，將會以「穩定物價」為主，包括天然氣和桶裝瓦斯售價。至於油價，現是由中油吸收大部分漲幅。

他表示，將在中油可承受範圍內平衡物價，會有一些因應機制，會與行政院討論。他舉周一汽油售價為例，中油公司已吸收大部分漲幅。為穩定物價，油價會按油價公式、緩漲機制、亞鄰最低價政策，另在戰事等特殊情況下，也會予以額外考量。

美伊戰爭持續，卡達液化天然氣遭受攻擊停產，外界出現近期天然氣恐斷氣、甚至沒有熱水澡可洗等說法。龔明鑫昨日表示，「這真是謠言」，「斷氣是不可能的事情」。台灣天然氣來源多元，其中來自卡達氣源約占三分之一，其餘六成至七成由其他來源供應，整體供氣結構沒有問題。他指出，民生用氣更只占不到5%。

龔明鑫認為，整體來看，3、4月天然氣調度應可順利完成。原先討論4月可能需要增加燃煤電廠發電量備援方案，目前已沒必要，發電按原規劃進行。至於5月後，政府仍會持續觀察全球供需情勢，但隨天氣轉暖、全球用氣需求下降，情勢應會朝較好方向發展。

對於4月天然氣替代來源價格問題，龔明鑫表示，若以現貨市場調度，價格確實可能較高，但若是提前調整船期提貨，仍會依原有合約價格計算。

美伊戰事衝擊股市，龔明鑫認為，股市短期因能源與戰事因素出現波動，但長期仍會反映經濟基本面，「台灣基本面非常好」，元月出口、外銷訂單都大幅成長，而以目前收集到訊息，2月外銷訂單仍會有顯著成長。昨日公布2月出口也年增逾二成。

延伸閱讀

油價 天然氣 中油

延伸閱讀

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

龔明鑫：天然氣已調度到20船 3、4月供氣無虞

美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

相關新聞

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

出口連28紅 創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電 氣價不調漲

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

政院穩物價 每周開會應變

因應中東情勢，行政院長卓榮泰昨（9）日再次邀集跨部會召開會議，指示經濟部積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。據悉，政院關注物價波動，每周召開穩物價會議，並持續針對三情境推演可能衝擊，備妥因應措施。

中東斷供能源 台灣風險大

中東戰爭顛覆了石油與天然氣市場，引發能源斷供威脅。亞洲石油約有80%來自波斯灣，不少國家面臨更直接的風險。多家外媒引述的外資或分析師提及台灣會是風險較大的國家之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。