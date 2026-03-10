快訊

2月對美出口占比衝36年新高 陸港比率降至24% 探25年低點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布2月出口，從市場觀察，美國仍穩居第一大出口市場。航運貿易示意圖。 （路透）
財政部昨（9）日公布2月出口，從市場觀察，美國仍穩居第一大出口市場，前二月對美出口370.2億美元，占總出口32％，為36年來同期新高；反觀對中國大陸與香港出口占比降至24.3％，為25年來同期新低，市場明顯消長。

財政部統計，今年前二月出口五大市場全數走揚，除陸港外，出口美國、歐洲、東協、日本四大市場水準值都是上升到歷年同期最高點，對美國跟歐洲出口的年增率分別為83％、67.3％，雙雙創下有史以來同期最強勁成長。

財政部統計處長蔡美娜表示，在人工智慧（AI）商機興起、全球供應鏈重整和去中化趨勢下，台灣出口版圖持續調整，美國去年為台灣第一大出口市場，今年前二月占比32％、創36年同期最高。

前二月對美國出口370.2億美元，年增83％，對美出超294.9億美元。出口貨品中，以資通與視聽產品年增1.3倍最多。蔡美娜解釋，美國市場成長對總出口成長的貢獻度接近五成，穩居最大成長引擎。

另外前二月對美出口機械年增25%、電機產品年增22.9%、電子零組件年增 14.1%，都是成長較顯著的貨品。

前二月對中國大陸與香港出口281.2億美元，為第二大市場，年增25.4％，是近五年來難得的較佳成績，其中電子零組件年增37.3％表現較佳。

另外對東協出口235.8億美元，年增47.5％，是近16年最佳表現，市場占比提高至20.4％，為歷年同期最高。主要成長動能來自資通與視聽產品，年增1.2倍，電子零組件年增33.9%、機械年增30.7%。

前二月對歐洲出口87.3億美元，年增67.3％，其中資通與視聽產品年增1.3倍、電子零組件年增1.1倍。

前二月對日本出口55億美元，年增28.9％，是近26年最佳。以電子零組件年增86.3%、珠寶及貴金屬製品年增92.1%成長較多。

另外觀察進口市場，前二月自中國大陸及香港進口166.4億美元，占比19.8％，為第一大進口市場，進口值年增37.9％；第二大進口市場為東協，前二月自東協進口115.5億美元，年增46.2％，占總進口13.8％。

值得關注的是，前二月自南韓進口114億美元，是台灣第三大進口市場；另外中東情勢緊張，前二月自中東進口36.5億美元，年減11.5％，規模占總進口4.4％，後續變化仍待觀察。

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

全球油價面臨上漲壓力，預期將升至每桶150美元。美以衝突加劇，荷姆茲海峽的控制權成為焦點，專家謝金河指出，油價將成為關鍵影響因素。

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

