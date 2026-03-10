快訊

石油吃緊…日擬釋儲備油 韓查哄抬油價

軍事行動進展超前... 川普受訪 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

彈性化新制有幫助 ...申請單日育嬰留停 男性增至4成

元月景氣熱絡 連亮兩顆紅燈 國發會：後市存在高度不確定性

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
國發會9日公布今年元月景氣概況。聯合報系資料照
國發會昨（9）日公布今年元月景氣概況，由於人工智慧（AI）應用商機熱度不減，加上春節前備貨動能轉強，景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，較前一個月增加一分，燈號連續兩個月維持象徵景氣「熱絡」的紅燈。

儘管元月數據亮眼，但關稅政策變化，以及中東戰爭局勢，皆尚未反映在此次調查期間。國發會坦言，後續情勢存在高度不確定性。

觀察景氣對策信號九大構成項目，元月呈現「二升一降」。國發會指出，元月台股漲幅達35.2%，日平均成交金額高達7,922億元，帶動證券劃撥存款餘額突破3.9兆元，受惠於股市交易持續熱絡，使得貨幣總計數M1B變動率從12月的4.9%攀升至6.7%，景氣燈號由黃藍燈轉呈綠燈。

批發、零售及餐飲業營業額受農曆春節前的備貨效應挹注買氣，變動率由6.6%大幅增至16.1%，燈號由黃紅燈轉為紅燈。

然而，工業及服務業加班工時部分，則受春節落點差異干擾，導致加班工時下滑，燈號由黃紅燈退步至綠燈。其餘包括股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數等五項指標，均續呈熱絡紅燈；製造業營業氣候測驗點則維持綠燈。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，截至2月底，國內減班休息人數較元月減少1,905人，反映整體基本面正逐步改善；觀察產業動態，近期基本金屬與石化化學產品已呈現正成長，顯示傳統產業已有回溫跡象。不過，她坦言，這波回溫力道能支撐多久仍待評估，畢竟部分傳產仍處艱困環境，心理因素與外部局勢對景氣的實質影響，仍需持續觀察。

陳美菊表示，面對國際情勢變局，美國關稅政策走勢至今不明，即便未來的稅率條件可能優於去年，但在不確定性籠罩下，廠商在接單與擴張規劃上仍顯得保守。加上中東戰爭恐引發油價風險溢價與供應短缺問題，近期股價表現已反映出市場訊息面的震盪，景氣能否在高檔持穩，或是受外在局勢衝擊，仍待觀察。

證交所信心喊話：鼓勵上市公司買回庫藏股 必要時採取穩定市場措施

國際情勢影響市場波動 證交所：台股基本面穩健、投資人理性評估

證交所再喊話：台股基本面穩健、投資人理性評估

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

油價飆升 學者示警AI泡沫化

美伊戰事造成油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起；美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，若油價居高不下，美國就會走向停滯性通膨，ＡＩ泡沫化開始啟動，屆時對台灣ＡＩ需求大降，台灣經濟堪慮，「經濟成長率可能從預估百分之七降到零，甚至負成長」。

冷眼集／又是拿人民納稅錢 補貼油電虧損

美伊戰爭爆發，引爆新一波能源危機的憂慮，政府透過調度，讓台灣暫時免於「斷氣」壓力，但國際油價持續飆升，也造成採購成本大增壓力，政府的能源完全押在進口，又有穩定物價的大帽子，也讓國營事業再度面對前幾年的虧損噩夢。

誰控制荷姆茲海峽？美以衝突加劇…油價上看150美元 謝金河：油價成關鍵

全球油價面臨上漲壓力，預期將升至每桶150美元。美以衝突加劇，荷姆茲海峽的控制權成為焦點，專家謝金河指出，油價將成為關鍵影響因素。

出口連28紅…創最強2月 財部：Q1創高應是「十拿九穩」

財政部昨（9）日公布2月出口498億美元，寫歷年最強2月，年增20.6%，為連28紅。前二月出口1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%。財政部分析，出口動能維持強勁，主要仍受到AI商機簇擁。

經長掛保證：不可能斷氣 4月不必燒煤發電

中東情勢持續緊張，天然氣等能源供給受到挑戰。經濟部長龔明鑫昨（9）日表示，「斷氣不可能」，美伊戰爭影響3、4月22艘天然氣船，中油已找到20艘替代，剩兩艘可能本周就能找齊，目前4月發電按照原規劃，不必燒煤。

2月對美出口占比衝36年新高 陸港比率降至24% 探25年低點

財政部昨（9）日公布2月出口，從市場觀察，美國仍穩居第一大出口市場，前二月對美出口370.2億美元，占總出口32％，為36年來同期新高；反觀對中國大陸與香港出口占比降至24.3％，為25年來同期新低，市場明顯消長。

