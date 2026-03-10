快訊

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

人工智慧（ＡＩ）大舉進入職場，勞動部已將ＡＩ列為未來勞動治理政策重點之一，正如火如荼制定「事業單位導入及使用人工智慧指引」，供事業單位與勞工參酌。勞動部官員說，雇主導入及運用ＡＩ時，必須資訊透明，充分告知勞工，指引內容涵蓋就業歧視、隱私保障、勞動關係、職業安全衛生、職業訓練等，最快可望今年中出爐。

勞動部長洪申翰去年底揭示，勞動部將ＡＩ列為未來重點勞動政策之一。勞動部綜合規畫司司長莊美娟說，「事業單位導入及使用人工智慧指引」精神為資訊透明、人為決策與監督、勞資協商、隱私保障等，企業端導入及使用ＡＩ過程應透明化，充分讓勞工知悉，避免侵犯勞工個人隱私。

莊美娟指出，現在就有企業人資部門會以ＡＩ作為求才篩選或考核工具，恐無形中造成就業歧視，因此指引提醒雇主若在徵才階段運用ＡＩ，必須事前告知求職者，且最後仍須由人為決策；若以ＡＩ對現職員工進行績效考核，考核設定也須充分告知員工，也要有人為介入做最後定奪，更必須能解釋考績結果。

莊美娟說，假設雇主因導入ＡＩ要解僱員工，仍須符合勞基法原則，當雇主將勞工從現職調往新職務，必須提供足夠支持與技能培訓，避免勞工落入工作能力不符。勞動部也在研擬ＡＩ風險等級，不同風險等級有相對應的監理措施。指引預計第二季、第三季出爐。

