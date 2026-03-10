快訊

空襲伊朗以來首次！ 3架美軍B-52轟炸機飛抵英國

聽新聞
0:00 / 0:00

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

參與這次調查的共力研究社研究員高若有表示，若員工專業能力其實不足，等於只在ＡＩ與客戶之間傳遞訊息，一旦出現「ＡＩ幻覺」之類的問題，最大的危險在於員工無法判讀出錯誤。

這份調查報告建議，業者應避免將ＡＩ使用強度直接作為績效評量的門檻，勿讓員工被迫變成追逐工具本身，而忽略實際工作價值與專業判斷的重要性。此外，若ＡＩ主要被用於降低勞動成本或提高管理效率，卻未反映在報酬制度，長期可能削弱員工對於技術導入的支持度，並影響組織內部對數位轉型的信任基礎，企業可透過薪資調整、績效獎金、職務升遷機會或工作時間彈性等方式，使員工能分享ＡＩ所創造的產出增益。

報告也說，金融產業高度依賴專業判斷與客戶信任，維持勞資的制度信任很重要，金融業進行ＡＩ轉型時，應增加勞資對話，討論ＡＩ使用範圍、工作流程調整以及效率紅利分配等議題，並透過協商機制建立共識，有助於降低員工對技術替代的焦慮感，並提高員工對ＡＩ工具的接受程度，而且在涉及員工權益的重大人事決策上，企業應保留人工審查與多元評估機制，使最終決策仍由具責任歸屬的管理者承擔，以避免「演算法決策」可能帶來的偏誤與治理風險。

研究團隊分析，在金融產業，ＡＩ的應用可能使部分例行性資訊處理工作逐漸減少，但同時增加對資料分析、模型管理與人機協作能力的需求，建議未來政府在推動金融科技政策時，應同步規畫勞動市場調適措施，例如強化在職訓練、促進技能轉換與支持終身學習制度。透過產業政策與勞動政策的協同設計，可使ＡＩ技術帶來的生產力提升，轉化為更具包容性的經濟成長。

研究團隊分析未來人機協作能力需求更高，好比在廚房工作，以後由ＡＩ炒菜，人負責點菜或為客戶送餐，但企業也必須認知，ＡＩ要靠人提供資料，尤其擅長人機協作的員工更大有功勞，把對的資料餵給ＡＩ才能有更好的產出，因此必須把運用ＡＩ之後的利潤，透過薪酬制度合理回饋到員工的身上。

金融科技 AI 金融業

延伸閱讀

兩AI巨頭翻臉 恐破壞安全運用共識

AI影響深刻 陸人社部推動穩就業

橘世代／【AI時代──長者篇】AI像翅膀「把世界變大」

需求年增逾2倍 陸掀AI人才戰

相關新聞

中東局勢牽動油價 行政院要求調度油氣、觀察股匯市波動

行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。院長卓榮泰指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。此外，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動。

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

人工智慧（ＡＩ）大舉進入職場，勞動部已將ＡＩ列為未來勞動治理政策重點之一，正如火如荼制定「事業單位導入及使用人工智慧指引」，供事業單位與勞工參酌。勞動部官員說，雇主導入及運用ＡＩ時，必須資訊透明，充分告知勞工，指引內容涵蓋就業歧視、隱私保障、勞動關係、職業安全衛生、職業訓練等，最快可望今年中出爐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。