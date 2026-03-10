快訊

金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

一名銀行高階主管指出，很多資深員工感嘆，累積了二、三十年的專業，但年輕後輩只要問完ＡＩ，就可做出一份不輸資深員工的報告，因此感到沮喪、更擔心被取代。不過，通常資深員工只要學好如何下指令運用ＡＩ，仍會持續保持專業及成果的領先，尤其當出現ＡＩ幻覺，年輕員工因為專業知識不足無法判斷，但資深員工很容易就看得出來並且校正，例如在授信業務的徵審，絕不會只看ＡＩ的分析決定客戶的授信結果。

銀行主管說，ＡＩ要能用得上手，學會如何問問題、下指令，絕對是關鍵，下指令的方式則有訣竅，提問愈完整，包括什麼場合需要、希望能做出怎樣的表格、要考慮哪些要素等，愈能得到ＡＩ完整的產出。

也有銀行理專私下抱怨，就是因為相信ＡＩ，所以將ＡＩ跑出的最新情勢分析建議給客戶，結果馬上就被客戶打臉資料有錯，理專覺得沒面子，對於使用ＡＩ也更沒安全感。

一名銀行高階主管舉例，部門曾有員工在內部會議用了ＡＩ提供的資料，結果出錯，被他念了一頓，這位員工備感委屈，認為為何要承擔ＡＩ的錯。但這名主管認為，行員本身還是要有基本的判斷力，才能執行「人機協作」，換言之，會用ＡＩ是一回事，但能否真正把專業內化，也是重要的基本功。

另外，因為ＡＩ提高了作業效率，使得經營高層在考慮相關工作可用ＡＩ來替代之下，對新人的要求也跟著提高，導致新人的入行門檻變得更高；另一方面，導入ＡＩ後若能帶動公司獲利，員工的收入跟著增加，但並沒有預期的高，甚至因此讓員工擔心ＡＩ的引入速度太快，失去的權益比得到的更多。

玉山金科技長張智星說，最好的方式就是提供更好的福利，工時、薪資、各項補助等，從另一個角度來看，若獲利增加卻不提升福利，員工也會流失。

中東局勢牽動油價 行政院要求調度油氣、觀察股匯市波動

行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。院長卓榮泰指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。此外，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動。

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

金融業導入AI 業者稱「無法回頭」

台大校園徵才博覽會上周六登場，開出數萬名職缺的金融業是徵才主力，理工背景、與ＡＩ相關的人力需求暴增，讓銀行員擔心工作不保。雖然國內金融業尚未發生因引進ＡＩ而裁員的情況，但在ＡＩ浪潮下，金融業已相繼展開對員工的賦能訓練，並防範引進ＡＩ對客戶造成的風險。

金融業報告 憂AI幻覺可能造成治理風險

全國金融業工會聯合總會日前發布「金融業ＡＩ影響研究」調查報告，對象鎖定受僱人數超過三千人的中大型銀行，報告指出，過度自動化可能造成「去技能化」現象，使員工逐漸喪失原有專業能力，甚至有可能損及客戶利益。

勞動部制定AI指引 最快年中出爐

人工智慧（ＡＩ）大舉進入職場，勞動部已將ＡＩ列為未來勞動治理政策重點之一，正如火如荼制定「事業單位導入及使用人工智慧指引」，供事業單位與勞工參酌。勞動部官員說，雇主導入及運用ＡＩ時，必須資訊透明，充分告知勞工，指引內容涵蓋就業歧視、隱私保障、勞動關係、職業安全衛生、職業訓練等，最快可望今年中出爐。

