金融業導入AI 人員專業判斷仍難被取代

金融業陸續導入ＡＩ，不少員工感到不安的除了擔心被取代，也發現有些後遺症。由於ＡＩ出錯的機率降得仍不夠低，導致不論是銀行內部管理，或銀行的客戶服務業務，都必須要由「人」再覆核ＡＩ產出的結果。

一名銀行高階主管指出，很多資深員工感嘆，累積了二、三十年的專業，但年輕後輩只要問完ＡＩ，就可做出一份不輸資深員工的報告，因此感到沮喪、更擔心被取代。不過，通常資深員工只要學好如何下指令運用ＡＩ，仍會持續保持專業及成果的領先，尤其當出現ＡＩ幻覺，年輕員工因為專業知識不足無法判斷，但資深員工很容易就看得出來並且校正，例如在授信業務的徵審，絕不會只看ＡＩ的分析決定客戶的授信結果。

銀行主管說，ＡＩ要能用得上手，學會如何問問題、下指令，絕對是關鍵，下指令的方式則有訣竅，提問愈完整，包括什麼場合需要、希望能做出怎樣的表格、要考慮哪些要素等，愈能得到ＡＩ完整的產出。

也有銀行理專私下抱怨，就是因為相信ＡＩ，所以將ＡＩ跑出的最新情勢分析建議給客戶，結果馬上就被客戶打臉資料有錯，理專覺得沒面子，對於使用ＡＩ也更沒安全感。

一名銀行高階主管舉例，部門曾有員工在內部會議用了ＡＩ提供的資料，結果出錯，被他念了一頓，這位員工備感委屈，認為為何要承擔ＡＩ的錯。但這名主管認為，行員本身還是要有基本的判斷力，才能執行「人機協作」，換言之，會用ＡＩ是一回事，但能否真正把專業內化，也是重要的基本功。

另外，因為ＡＩ提高了作業效率，使得經營高層在考慮相關工作可用ＡＩ來替代之下，對新人的要求也跟著提高，導致新人的入行門檻變得更高；另一方面，導入ＡＩ後若能帶動公司獲利，員工的收入跟著增加，但並沒有預期的高，甚至因此讓員工擔心ＡＩ的引入速度太快，失去的權益比得到的更多。

玉山金科技長張智星說，最好的方式就是提供更好的福利，工時、薪資、各項補助等，從另一個角度來看，若獲利增加卻不提升福利，員工也會流失。