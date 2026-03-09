攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

媒體報導「填海造陸去化緩不濟急」等議題，內政部國土管理署9日表示，針對土石方管理及去化，建置完善的土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力的方向。行政院已跨部會協調交通部、經濟部釋出臺中港7公頃及彰濱產業園區36公頃土地，由中央攜手地方政府推動擴充中部地區土方收容量能。

國土署說明，臺中港暫置場部分，市府已在2月2日與臺中港務分公司會商，請市府盡速推動暫置場或提供最終去處；另本署已於3月2日公告招標協助彰濱產業園區進行整地工程，可提供40萬立方公尺的暫置量能，將交由地方經營管理，後續暫置區面積擴充至36公頃可供暫置144萬立方公尺，並將銜接填海造陸工程，預計提供98萬立方公尺之填築容量，共計可提供242萬立方公尺量能，可紓解中部地區土石方去化問題。

國土署進一步說明，有關臺中港及彰濱產業園區暫置場未來將銜接臺中港及彰濱產業園區填海造陸開發計畫的填築需求，在符合《環境影響評估法》相關規定下推動，此舉不僅能落實土石方資源循環再利用，加速工程執行進度並有效節省公帑支出。

此外，有關建築工程施工期間若有暫置需求，在兼顧施工管理及維護環境原則下，得向地方政府申請異地暫置。另土石方倘屬有價料，可依地方政府自治條例規定由工地直接運往土資場或砂石場等場所處理，透過「A至C」直送模式，加速土石方處理效率及去化。透過各項策略，有助提升土方處理效率並加速去化。

國土署最後表示，營建剩餘土石方是國家重要循環再利用資源，中央將協同相關部會，並與各縣市政府、相關產業團體共同合作，擴增土石方去化量能，確保在地建案土方有穩定去處。