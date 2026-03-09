快訊

攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

媒體報導「填海造陸去化緩不濟急」等議題，內政部國土管理署9日表示，針對土石方管理及去化，建置完善的土石方全流向管理機制、多元去化管道及最終處置是政府持續努力的方向。行政院已跨部會協調交通部、經濟部釋出臺中港7公頃及彰濱產業園區36公頃土地，由中央攜手地方政府推動擴充中部地區土方收容量能。

國土署說明，臺中港暫置場部分，市府已在2月2日與臺中港務分公司會商，請市府盡速推動暫置場或提供最終去處；另本署已於3月2日公告招標協助彰濱產業園區進行整地工程，可提供40萬立方公尺的暫置量能，將交由地方經營管理，後續暫置區面積擴充至36公頃可供暫置144萬立方公尺，並將銜接填海造陸工程，預計提供98萬立方公尺之填築容量，共計可提供242萬立方公尺量能，可紓解中部地區土石方去化問題。

國土署進一步說明，有關臺中港及彰濱產業園區暫置場未來將銜接臺中港及彰濱產業園區填海造陸開發計畫的填築需求，在符合《環境影響評估法》相關規定下推動，此舉不僅能落實土石方資源循環再利用，加速工程執行進度並有效節省公帑支出。

此外，有關建築工程施工期間若有暫置需求，在兼顧施工管理及維護環境原則下，得向地方政府申請異地暫置。另土石方倘屬有價料，可依地方政府自治條例規定由工地直接運往土資場或砂石場等場所處理，透過「A至C」直送模式，加速土石方處理效率及去化。透過各項策略，有助提升土方處理效率並加速去化。

國土署最後表示，營建剩餘土石方是國家重要循環再利用資源，中央將協同相關部會，並與各縣市政府、相關產業團體共同合作，擴增土石方去化量能，確保在地建案土方有穩定去處。

中東局勢牽動油價 行政院要求調度油氣、觀察股匯市波動

行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。院長卓榮泰指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。此外，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動。

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月5日至17日在日本東京巨蛋開打，熱愛棒球的球迷富邦集團董事長蔡明忠在台日賽和台韓賽都特地穿上限量300件的Team Taiwan藍色長袖帽T，與富邦育樂總經理陳昭如（Joyce）前往觀賽，先後觀看中華隊對上日本隊和韓國隊兩場焦點賽事，更被網友「捕獲」野生蔡明忠。

財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

2月出口開紅盤，財政部官員推估，受到農曆春節連假因素影響，3月出口將大幅躍升，介於639至667億美元之間，年增率上看2...

前2月對美外銷寫同期最強 貢獻總出口成長近5成

財政部今天公布最新出口統計，受到人工智慧（AI）商機帶動、全球供應鏈重組等因素影響，對美國外銷持續擴張，前2月對美國出口...

