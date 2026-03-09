快訊

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導
2026年世界棒球經典賽（WBC）3月5日至17日在日本東京巨蛋開打，熱愛棒球的球迷富邦集團董事長蔡明忠在台日賽和台韓賽都特地穿上限量300件的Team Taiwan藍色長袖帽T，與富邦育樂總經理陳昭如（Joyce）前往觀賽，先後觀看中華隊對上日本隊和韓國隊兩場焦點賽事，更被網友「捕獲」野生蔡明忠。

台日大戰期間，觀眾席上被網友「捕獲」野生蔡明忠，身旁還有退役球星陳金鋒，相關照片在網路社群引發討論。由於此次中華隊陣中多名球員來自富邦悍將，網友也紛紛留言表示，中華隊表現亮眼，「富邦幫」貢獻不小。

談到自己遠赴東京觀戰，蔡明忠其實一直是忠實球迷，笑說先前在2024年第三屆世界棒球12強賽時，他也曾為了看比賽開車4個小時到球場觀賽。

此次在東京巨蛋觀看中華隊與日本隊的比賽時，兩人甚至一路快步趕往球場。由於本屆賽事在日本舉行，日本球迷享有優先購票權，台灣球迷多被分配到外野區。Joyce表示，自己當天便是在外野應援區與球迷一同為中華隊吶喊助威。蔡明忠則在貴賓室觀賽，但情緒同樣投入，比賽過程中，只要中華隊擊出關鍵安打或投手送出三振，他都會立刻鼓掌，甚至高舉雙手喊「耶」，完全展現球迷本色。

蔡明忠在觀賞台日大賽前，也曾分享談及自己的觀賽心得。他指出，當時張奕面對的那顆球其實並非失投球，「那種內角、邊邊的球通常會被擠壓到，結果他還有辦法打出去」。Joyce則說，該名打者（Travis）是美國選秀狀元等級的球員，稱讚他厲害。

最振奮人心的便是中華隊與韓國隊交手的比賽，富邦悍將球員表現格外受到關注。「悍將戰神」張育成在2局上敲出陽春全壘打，為台灣先馳得點，且連續四場比賽都有安打，火力穩定；投手方面，「勝投怪盜」張奕在9局下壘上有人時上場，中繼好投成功化解滿壘危機。

延長賽10局上，中華隊攻下關鍵超前分。10局下，「護國神山」曾峻岳在突破僵局制登板，面對二壘有人的壓力情境仍成功守成，沒有失分並完成救援。最終中華隊以5：4擊敗韓國隊，拿下經典賽史上對韓國的首勝，也讓台灣球迷士氣大振。

值得一提的是，蔡明忠對中華隊的支持並不只停留在場邊觀賽。今年2月24日，他曾親赴台北大巨蛋替中華隊與悍將球員加油，並在賽後以個人名義提供10萬元加菜金，為球員打氣，同時也準備開工紅包，親自發給中華隊中的悍將隊職員，感謝球員與工作人員的辛勞付出。

對於蔡明忠而言，隨著中華隊在本屆經典賽中持續有亮眼表現，富邦悍將球員受到外界關注，無論是從企業經營者的立場或是熱血球迷的角度，親眼見證球員在場上揮汗奮戰，或許就是支持台灣棒球最直接的方式。

