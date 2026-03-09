財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

2月出口開紅盤，財政部官員推估，受到農曆春節連假因素影響，3月出口將大幅躍升，介於639至667億美元之間，年增率上看29%至35%；也強調推估數值是基於常態性，不會特別考慮美伊衝突等因素，因為這無從判斷。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，2月出口498億美元、年增20.6%，進口370.3億美元、年增6.8%，進出口互抵後，2月出超127.7億美元，較去年同月增加61.4億美元。

展望後續出口表現，財政部統計處長蔡美娜表示，預測3月出口值將大幅高於2月，出口值將介於639至667億美元之間，年增率介於29%至35%。

面對目前國際油價因中東戰火急遽上升，蔡美娜說明，上述推估數值是基於常態性的推估，不會特別考慮美伊衝突等因素，因為這無從判斷，也無法推估戰事什麼時候會結束、影響範圍有多廣等。

蔡美娜說明，若戰事擴大，首當其衝的將會是油價，甚至導致運費上揚、供應鏈受到阻礙，最終都會導致通膨壓力上升，這是最不好的狀況，而若通膨升高，就可能進一步壓抑消費信心、企業各項獲利及投資計劃等，都會造成全球經濟下滑，自然出口就會受到衝擊，當然這是最壞的推演，也不希望戰事擴大，後續仍得審慎觀察。

蔡美娜提到，行政院主計總處2月上修115年出口展望，看好今年又會是出口強勁成長的一年，每個月出口值達600億美元，可能會成為新常態，第1季出口年增率上看4成。

蔡美娜說明，這主要是基於人工智慧（AI）發展的前景，包括強度、延續度均無問題，加上機器人、低軌衛星、自動駕駛等新興領域，目前都蓄勢待發，以及台灣具備生產高階AI晶片、伺服器、零組件的優勢，在整體由AI驅動的產業循環中，居於相對有利的位置。

蔡美娜表示，綜合比較今年前2月出口表現，對於第1季達成主計總處預測數值審慎樂觀，且創下歷年單季次高水準應該是十拿九穩。