前2月對美外銷寫同期最強 貢獻總出口成長近5成

中央社／ 台北9日電
財政部。本報資料照片
財政部今天公布最新出口統計，受到人工智慧（AI）商機帶動、全球供應鏈重組等因素影響，對美國外銷持續擴張，前2月對美國出口金額為370.2億美元、年增83%，雙創歷年同期最強，且就單一市場而言，貢獻總出口增長幅度近5成，穩居最大引擎。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，排除春節連假因素後，累計前2月出口1155.7億美元、年增44.5%，進口839.1億美元、年增32.5%。

觀察5大市場表現，對美國方面，前2月出口370.2億美元、年增83%，出口值及年增率均為歷年同期最強。財政部統計處長蔡美娜分析，若以總出口年增率數值觀察，美國前2月亮麗表現，幾乎貢獻其增速將近5成，穩居最大引擎，同時，在AI商機興起、全球供應鏈重組、去中化趨勢等因素帶動下，美國去年重回台灣第一大出口市場，今年前2月占比32%，為近36年同期最高。

蔡美娜說，前2月對歐洲出口87.3億美元、年增67.3%，出口值與年增率均為歷年同期新高；對東協出口235.8億美元，刷新歷年同期新高，年增率47.5%，為近16年同期最佳，且占比達20.4%，為歷年同期最高；對日本出口55億美元，亦為歷年同期新高，年增28.9%，為近26年同期最優越表現。

中國大陸與香港方面，蔡美娜指出，前2月對中國大陸與香港出口281.2億美元，年增25.4%，為近5年難得一見的好成績，然而占比降至24.3%，為近25年同期最低。她認為，對中港出口呈年增主要是低基期效應，其水準值與110、111年新高紀錄仍有一段距離，後續仍得持續觀察。

中東局勢牽動油價 行政院要求調度油氣、觀察股匯市波動

行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。院長卓榮泰指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。此外，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動。

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

經典賽日本東京開打 蔡明忠現身巨蛋力挺中華隊

2026年世界棒球經典賽（WBC）3月5日至17日在日本東京巨蛋開打，熱愛棒球的球迷富邦集團董事長蔡明忠在台日賽和台韓賽都特地穿上限量300件的Team Taiwan藍色長袖帽T，與富邦育樂總經理陳昭如（Joyce）前往觀賽，先後觀看中華隊對上日本隊和韓國隊兩場焦點賽事，更被網友「捕獲」野生蔡明忠。

財政部：3月出口上看667億美元 緊盯中東情勢影響

2月出口開紅盤，財政部官員推估，受到農曆春節連假因素影響，3月出口將大幅躍升，介於639至667億美元之間，年增率上看2...

前2月對美外銷寫同期最強 貢獻總出口成長近5成

財政部今天公布最新出口統計，受到人工智慧（AI）商機帶動、全球供應鏈重組等因素影響，對美國外銷持續擴張，前2月對美國出口...

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

