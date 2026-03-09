前2月對美外銷寫同期最強 貢獻總出口成長近5成

財政部今天公布最新出口統計，受到人工智慧（AI）商機帶動、全球供應鏈重組等因素影響，對美國外銷持續擴張，前2月對美國出口金額為370.2億美元、年增83%，雙創歷年同期最強，且就單一市場而言，貢獻總出口增長幅度近5成，穩居最大引擎。

財政部今天公布2月海關進出口貿易初步統計，排除春節連假因素後，累計前2月出口1155.7億美元、年增44.5%，進口839.1億美元、年增32.5%。

觀察5大市場表現，對美國方面，前2月出口370.2億美元、年增83%，出口值及年增率均為歷年同期最強。財政部統計處長蔡美娜分析，若以總出口年增率數值觀察，美國前2月亮麗表現，幾乎貢獻其增速將近5成，穩居最大引擎，同時，在AI商機興起、全球供應鏈重組、去中化趨勢等因素帶動下，美國去年重回台灣第一大出口市場，今年前2月占比32%，為近36年同期最高。

蔡美娜說，前2月對歐洲出口87.3億美元、年增67.3%，出口值與年增率均為歷年同期新高；對東協出口235.8億美元，刷新歷年同期新高，年增率47.5%，為近16年同期最佳，且占比達20.4%，為歷年同期最高；對日本出口55億美元，亦為歷年同期新高，年增28.9%，為近26年同期最優越表現。

中國大陸與香港方面，蔡美娜指出，前2月對中國大陸與香港出口281.2億美元，年增25.4%，為近5年難得一見的好成績，然而占比降至24.3%，為近25年同期最低。她認為，對中港出口呈年增主要是低基期效應，其水準值與110、111年新高紀錄仍有一段距離，後續仍得持續觀察。