中東局勢牽動油價 行政院要求調度油氣、觀察股匯市波動

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。行政院發言人李慧芝。資料照，記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。院長卓榮泰指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。此外，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動。

李慧芝表示，會中外交部分析當前局勢，已於第一時間成立「因應中東情勢專案小組」，調整旅遊警示燈號，駐外館處並因地制宜啟動護僑措施，主動致電關懷當地僑民，提供安全指引，洽請空域開放國家增開航班，也協助滯留領空關閉地區的國人，自陸路前往杜拜等地搭乘商業航班返台；交通部督導旅行業落實通報及消費爭議調處，並協助旅行團返國，從3月4日至今日，外交部及交通部總計協助1421位國人同胞返台，停留杜拜的最後3團旅行團43人，預計也將在10日回國。

由於近期仍有國人前往中東地區，卓榮泰請相關單位在機場主動關懷提醒旅遊警示，若為橙色以上則避免前往，並要求落實填寫「旅外國人動態登錄網頁（出國登錄）」，讓駐外館處能聯繫提供協助。

關於能源供應情形，經濟部透過多元調度措施，油氣3月、4月份供應無虞，符合法定安全存量。卓榮泰指示持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。

關於金融市場交易情形，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動，卓榮泰請財政部及金管會，持續關注台灣及國際金融情勢，做好各階段應變準備措施，以穩定我國資本市場。

油價 旅遊警示 財政部

行政院發言人李慧芝表示，為因應中東地區情勢，行政院長卓榮泰9日再次邀集外交部、交通部、經濟部、財政部及金管會，密切掌握國際情勢及部會因應作為。院長卓榮泰指示，持續積極調度油氣源，落實油價雙緩漲機制，使民生負擔降到最低。此外，金管會觀察台股與亞洲主要市場指數，台股跌幅尚在預期範圍內，國安基金也密切關注國際情勢、油價及股匯市波動。

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

國發會發佈1月景氣燈號，連續2個月亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，雖然景氣熱絡，但國發會經濟發展處處長陳美菊表示，仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

國際婦女節前夕 台灣性別平等周女力廣告登紐約中城街頭

在國際婦女節及第70屆聯合國「婦女地位委員會」（CSW）大會登場前夕，駐紐約辦事處啟動女力文宣活動。並透過社群平台宣導，即日起至2026年3月19日，紐約中城多處街頭與地標將刊登「台灣性別平等週」主視覺動畫與標語，透過計程車車頂廣告、地鐵站看板及LinkNYC數位看板等管道，向國際社會展現台灣女性力量。

八德區大仁滯洪池9日啟用 內政部：守護龜山產業園區6千億元產值

為解決桃園市東門溪長年水患，由中央「前瞻基礎建設計畫」補助5.11億元、總工程經費8.32億元的「八德區大仁滯洪池工程」9日舉行啟用典禮，內政部常務次長吳堂安出席致詞時表示，本工程總滯洪量達13.4萬立方公尺，將能有效提升在地防洪韌性，不僅讓桃園區桃鶯路及樹仁二、三街周邊近百公頃區域脫離淹水威脅，確保3.5萬位居民的生命財產安全，也同時保障了年產值超過6,000億元的龜山產業園區。

