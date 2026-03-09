育嬰留停男性增至44.3% 勞長洪申翰：促進性平已見效

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部實施「育嬰留停」新制，男性申請比例在這兩個月大幅增至44.3%。聯合報系資料照

勞動部2026年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女三歲前可申請的二年育嬰留停期間，其中 30日可依需要以「日」申請。最新統計，超過三成育嬰留職停薪津貼案件為以日申請；其中，男性申請比例在這兩個月大幅增至44.3%，較去年整體男性申請比例27.8%，高出16.5%。

勞動部表示，這代表越來越多家長利用新制申請，也有不少父親開始利用短期或分段方式，申請育嬰留停，帶動男性申請人數成長。

勞動部長洪申翰表示，過去在制度缺乏彈性時，申請的性別比例懸殊，雖然不分家長性別都能申請，但大部分申請育嬰留停都集中在女性，造成照顧責任的性別分工不夠平等。

洪申翰說，推動育嬰留停彈性化的初衷，除了要力挺育兒家長，也希望進一步促進性別平等。歷年數據也顯示，制度越具彈性，越能提升男性參與家庭照顧的意願與比例。未來勞動部將持續精進相關措施，讓職場環境對友善育兒更加友善，同時也兼顧企業攬才留人、運作與發展。

勞動部指出，截至2026年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼申請人數計2,787人，占總申請人數14,335人之19%，其中女性為1,550 人(55.6%)，男性為1,237人(44.3%)，男性申請比例高於去年整體的27.8%。

又以育嬰起迄日數未滿30日計為一筆統計，以日申請筆數計5,252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數 30.6%，其中以申請一日為大宗，占以日申請筆數50.7%，顯示可依實際需求「以日申請」育嬰留停，確實有助於父母可更彈性安排育兒時間。

勞動部分析，觀察2026年1月及2月數據可發現，雖2月工作天數較1月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比 1 月更多，顯示有越來越多家長善用新制。

此外，以日申請案件約有六成以累積多日一次辦理方式申辦，預計3月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請，因此1月及2月實際育嬰留停案件，仍可能隨後續補申報案件納入而進一步增加，這也顯示勞工保險局推動的簡政便民措施，有助於新制推動。

勞動部表示，社會對於性別平權與家庭照顧責任分擔的重視逐漸提升，以日申請彈性育嬰政策雖尚於開辦初期，仍見初步成效，政府也呼籲社會各界持續支持友善育兒職場環境，讓家庭照顧不再只是女性的責任，透過制度與申請程序的持續優化，攜手打造更友善、更平權的工作與生活環境。

