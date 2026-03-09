聽新聞
0:00 / 0:00
歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高
財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。
財政部統計處處長蔡美娜表示，預估3月出口639億至677億美元、年增29%至35%，未來單月出口600億美元以上將成新常態，下個月出口可望創下歷來前三高紀錄。
根據資料，2月進口則是370.3億美元，月減21%、年增6.8%；累計1至2月進口839.1億美元、同創歷年同期新高，年增32.5%。整月出超127.7億美元、年增61.4億美元；累計1至2月出超316.6億美元、年增149.7億美元。
對於中東戰事，蔡美娜指出，戰爭是二月最後一天開展，因此目前數據不會有反應，至於對3月的是常態推估，因為無從判斷戰事影響。當然如果戰事延續，油價會首當其衝，其次因為伊朗有封鎖荷莫茲海峽，會影響航運秩序，可能帶動供應鏈的不順。蔡美娜說，這些問題最終都會匯集到通膨壓力的上升，是最不好的情況。
但蔡美娜指出，台灣有高階AI晶片，在市場上有優勢，未來低軌衛星、自動駕駛都在發展，因此台灣處於有利位置，出口展望可望上修。
5大市場中，2月出口全數上揚，累計1至2月，對美國、歐洲、東協、日本等出口值皆創歷年同期新高，分別年增83%、67.3%、47.5%、28.9%，對陸港略增25.4%；至於前3大市場出口占比為美國32%、陸港24.3%、東協20.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。