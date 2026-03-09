歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，預估3月出口639億至677億美元、年增29%至35%，未來單月出口600億美元以上將成新常態，下個月出口可望創下歷來前三高紀錄。

根據資料，2月進口則是370.3億美元，月減21%、年增6.8%；累計1至2月進口839.1億美元、同創歷年同期新高，年增32.5%。整月出超127.7億美元、年增61.4億美元；累計1至2月出超316.6億美元、年增149.7億美元。

對於中東戰事，蔡美娜指出，戰爭是二月最後一天開展，因此目前數據不會有反應，至於對3月的是常態推估，因為無從判斷戰事影響。當然如果戰事延續，油價會首當其衝，其次因為伊朗有封鎖荷莫茲海峽，會影響航運秩序，可能帶動供應鏈的不順。蔡美娜說，這些問題最終都會匯集到通膨壓力的上升，是最不好的情況。

但蔡美娜指出，台灣有高階AI晶片，在市場上有優勢，未來低軌衛星、自動駕駛都在發展，因此台灣處於有利位置，出口展望可望上修。

5大市場中，2月出口全數上揚，累計1至2月，對美國、歐洲、東協、日本等出口值皆創歷年同期新高，分別年增83%、67.3%、47.5%、28.9%，對陸港略增25.4%；至於前3大市場出口占比為美國32%、陸港24.3%、東協20.4%。