AI 熱潮與春節備貨助攻 1月景氣燈號續亮紅燈

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

在人工智慧（AI）強力剛需支撐下，台灣經濟持續展現穩健態勢。國發會9日公布今年1月景氣概況，由於AI應用商機熱度不減，加上春節前的備貨動能轉強，景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，較上月增加1分，燈號連續兩個月維持象徵景氣「熱絡」的紅燈。

觀察景氣對策信號的九大構成項目，1月呈現「二升一降」。國發會指出，1月台股漲幅達35.2%，日平均成交金額高達7,922億元，帶動證券劃撥存款餘額突破3.9兆元，受惠於股市交易持續熱絡，使得貨幣總計數M1B變動率從12月的4.9%攀升至6.7%，景氣燈號由黃藍燈轉呈綠燈。

批發、零售及餐飲業營業額受農曆春節前的備貨效應挹注買氣，變動率由6.6%大幅增至16.1%，燈號由黃紅燈轉為紅燈。

然而，工業及服務業加班工時部分，則受春節落點差異干擾，導致加班工時下滑燈號由黃紅燈退步至綠燈。其餘包括股價指數工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數等五項指標，均續呈熱絡紅燈；製造業營業氣候測驗點則維持綠燈。

儘管1月數據亮眼，但關稅政策的變化，以及中東戰爭局勢，皆未反映在本次調查期間。國發會坦言，後續情勢存在高度不確定性。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，截至2月底，國內減班休息人數較1月減少1,905人，反映整體基本面正逐步改善；觀察產業動態，近期基本金屬與石化化學產品已呈現正成長，顯示傳統產業已有回溫跡象，包括生產、出口及銷售面目前均維持穩健。不過，這波回溫力道能支撐多久仍待評估，畢竟部分傳產仍處於艱困環境，心理因素與外部局勢對景氣的實質影響，仍需持續觀察。

陳美菊表示，面對國際情勢變局，美國關稅政策走勢至今不明，即便未來的稅率條件可能優於去年，但在不確定性籠罩下，廠商在接單與擴張規劃上仍顯得保守。加上中東戰爭恐引發油價風險溢價與供應短缺問題，近期股價表現已反映出市場訊息面的震盪，景氣能否在高檔持穩，或是受外在局勢衝擊，預計將在3月的數據中見真章。

歷年同月最高！2月出口498億美元 下個月可望創歷來前3高

財政部今日公布2月出口498億美元、創下歷年同月最高，但碰到春節及228連假，因此月減24.3%，但年增仍有20.6%，連續28個月成長；累計1至2月出口1155.7億美元、創歷年同期最高，年增44.5%。

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

國發會發佈1月景氣燈號，連續2個月亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，雖然景氣熱絡，但國發會經濟發展處處長陳美菊表示，仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

國際婦女節前夕 台灣性別平等周女力廣告登紐約中城街頭

在國際婦女節及第70屆聯合國「婦女地位委員會」（CSW）大會登場前夕，駐紐約辦事處啟動女力文宣活動。並透過社群平台宣導，即日起至2026年3月19日，紐約中城多處街頭與地標將刊登「台灣性別平等週」主視覺動畫與標語，透過計程車車頂廣告、地鐵站看板及LinkNYC數位看板等管道，向國際社會展現台灣女性力量。

八德區大仁滯洪池9日啟用 內政部：守護龜山產業園區6千億元產值

為解決桃園市東門溪長年水患，由中央「前瞻基礎建設計畫」補助5.11億元、總工程經費8.32億元的「八德區大仁滯洪池工程」9日舉行啟用典禮，內政部常務次長吳堂安出席致詞時表示，本工程總滯洪量達13.4萬立方公尺，將能有效提升在地防洪韌性，不僅讓桃園區桃鶯路及樹仁二、三街周邊近百公頃區域脫離淹水威脅，確保3.5萬位居民的生命財產安全，也同時保障了年產值超過6,000億元的龜山產業園區。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

