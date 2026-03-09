AI 熱潮與春節備貨助攻 1月景氣燈號續亮紅燈

在人工智慧（AI）強力剛需支撐下，台灣經濟持續展現穩健態勢。國發會9日公布今年1月景氣概況，由於AI應用商機熱度不減，加上春節前的備貨動能轉強，景氣對策信號綜合判斷分數上升至39分，較上月增加1分，燈號連續兩個月維持象徵景氣「熱絡」的紅燈。

觀察景氣對策信號的九大構成項目，1月呈現「二升一降」。國發會指出，1月台股漲幅達35.2%，日平均成交金額高達7,922億元，帶動證券劃撥存款餘額突破3.9兆元，受惠於股市交易持續熱絡，使得貨幣總計數M1B變動率從12月的4.9%攀升至6.7%，景氣燈號由黃藍燈轉呈綠燈。

批發、零售及餐飲業營業額受農曆春節前的備貨效應挹注買氣，變動率由6.6%大幅增至16.1%，燈號由黃紅燈轉為紅燈。

然而，工業及服務業加班工時部分，則受春節落點差異干擾，導致加班工時下滑燈號由黃紅燈退步至綠燈。其餘包括股價指數、工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數等五項指標，均續呈熱絡紅燈；製造業營業氣候測驗點則維持綠燈。

儘管1月數據亮眼，但關稅政策的變化，以及中東戰爭局勢，皆未反映在本次調查期間。國發會坦言，後續情勢存在高度不確定性。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，截至2月底，國內減班休息人數較1月減少1,905人，反映整體基本面正逐步改善；觀察產業動態，近期基本金屬與石化化學產品已呈現正成長，顯示傳統產業已有回溫跡象，包括生產、出口及銷售面目前均維持穩健。不過，這波回溫力道能支撐多久仍待評估，畢竟部分傳產仍處於艱困環境，心理因素與外部局勢對景氣的實質影響，仍需持續觀察。

陳美菊表示，面對國際情勢變局，美國關稅政策走勢至今不明，即便未來的稅率條件可能優於去年，但在不確定性籠罩下，廠商在接單與擴張規劃上仍顯得保守。加上中東戰爭恐引發油價風險溢價與供應短缺問題，近期股價表現已反映出市場訊息面的震盪，景氣能否在高檔持穩，或是受外在局勢衝擊，預計將在3月的數據中見真章。