AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

同時，在AI產業鏈之國際分工與出口引申需求帶動下，進口值370.3億美元，年增6.8％。累計1至2月出、進口規模均創歷年同期新高，分別年增44.5％、32.5％。

2月出口以資通與視聽產品、電子零組件兩貨類成長較多，併計年增31.5％，其餘則下滑3.7％。合計今年1至2月，主要貨品出口多呈上升，其中資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創歷年同期新高，分別年增81.5％、41.9％，主因新興科技應用商機熱絡，並驅動相關產品規格升級；機械、電機產品出口均年增兩成。

2月對五大主要市場出口同步走揚，以對美國年增33.7％增幅較高，對中國大陸與香港年增3.3％相對較低。累計1至2月對美國、歐洲、東協、日本出口值皆創歷年同期新高，年增率分別為83.0％、67.3％、47.5％、28.9％，對陸港增25.4％；出口市場結構方面，前三大市場占比依序為美國32.0％、陸港24.3％、東協20.4％。

展望未來，隨主要雲端服務供應商持續擴充AI相關資本支出，各國積極推動主權AI並加速布建算力基礎設施，對我國半導體及資通訊產品需求殷切，加以國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有利挹注出口動能，第1季可望延續強勁成長態勢，惟仍須密切關注美國貿易政策、地緣政治風險等外部情勢變化。