經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。本報資料照片

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

同時，在AI產業鏈之國際分工與出口引申需求帶動下，進口值370.3億美元，年增6.8％。累計1至2月出、進口規模均創歷年同期新高，分別年增44.5％、32.5％。

2月出口以資通與視聽產品、電子零組件兩貨類成長較多，併計年增31.5％，其餘則下滑3.7％。合計今年1至2月，主要貨品出口多呈上升，其中資通與視聽產品、電子零組件出口值雙創歷年同期新高，分別年增81.5％、41.9％，主因新興科技應用商機熱絡，並驅動相關產品規格升級；機械、電機產品出口均年增兩成。

2月對五大主要市場出口同步走揚，以對美國年增33.7％增幅較高，對中國大陸與香港年增3.3％相對較低。累計1至2月對美國、歐洲、東協、日本出口值皆創歷年同期新高，年增率分別為83.0％、67.3％、47.5％、28.9％，對陸港增25.4％；出口市場結構方面，前三大市場占比依序為美國32.0％、陸港24.3％、東協20.4％。

展望未來，隨主要雲端服務供應商持續擴充AI相關資本支出，各國積極推動主權AI並加速布建算力基礎設施，對我國半導體及資通訊產品需求殷切，加以國內先進製程及高階封裝產能陸續開出，均有利挹注出口動能，第1季可望延續強勁成長態勢，惟仍須密切關注美國貿易政策、地緣政治風險等外部情勢變化。

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

國發會發佈1月景氣燈號，連續2個月亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，雖然景氣熱絡，但國發會經濟發展處處長陳美菊表示，仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

國際婦女節前夕 台灣性別平等周女力廣告登紐約中城街頭

在國際婦女節及第70屆聯合國「婦女地位委員會」（CSW）大會登場前夕，駐紐約辦事處啟動女力文宣活動。並透過社群平台宣導，即日起至2026年3月19日，紐約中城多處街頭與地標將刊登「台灣性別平等週」主視覺動畫與標語，透過計程車車頂廣告、地鐵站看板及LinkNYC數位看板等管道，向國際社會展現台灣女性力量。

八德區大仁滯洪池9日啟用 內政部：守護龜山產業園區6千億元產值

為解決桃園市東門溪長年水患，由中央「前瞻基礎建設計畫」補助5.11億元、總工程經費8.32億元的「八德區大仁滯洪池工程」9日舉行啟用典禮，內政部常務次長吳堂安出席致詞時表示，本工程總滯洪量達13.4萬立方公尺，將能有效提升在地防洪韌性，不僅讓桃園區桃鶯路及樹仁二、三街周邊近百公頃區域脫離淹水威脅，確保3.5萬位居民的生命財產安全，也同時保障了年產值超過6,000億元的龜山產業園區。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

