景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

國發會發佈1月景氣燈號，連續2個月亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，雖然景氣熱絡，但國發會經濟發展處處長陳美菊表示，仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

陳美菊表示，受惠AI應用商機續強及春節前備貨動能增加，批發零售及餐飲業營業額轉呈紅燈；貨幣總計數M1B受股市交易熱絡帶動，轉呈綠燈；工業及服務業加班工時則部分受春節落點差異干擾，轉為綠燈，其餘6項燈號維持不變。

陳美菊表示，領先指標連續7個月上升，累計升幅6.14%，主要因為企業對於未來樂觀，但時間上並未反應美國關稅變化、中東局勢等；同時指標連續15個月上升，累計升幅8.18%，但領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟穩健成長。

但對於關稅變化、中東情勢等不確定因素是否會影響2、3月景氣是否會影響信心面，進而讓燈號出現變化，陳美菊表示，從近日股市震盪就可以看出端倪，但關鍵還是要看戰爭持續多久，如油價大漲，主要是風險溢價、擔憂供給面短缺等，都還是心理影響，後續要觀察，而3月的景氣燈號或許就可以看出外在情勢對國內的影響。

陳美菊強調，台灣的基本面良好，AI的剛性需求還在，目前只是信心面的影響，同時也仍必須要關注傳產是否會受到關稅變化的影響。

展望未來，陳美菊表示，隨全球大型雲端服務供應商擴增資本支出，各國競相投入主權AI建設，以及AI應用由雲端加速向終端設備擴散，將驅動相關硬體需求，持續挹注我國出口成長；投資方面，受惠國內半導體及相關廠商因應市場需求加大投資力道，國際企業亦陸續來台布局關鍵技術與產能，均有利支撐投資動能。

陳美菊指出，消費方面，受惠連假效應、大型賽事及商演商機，可望激勵消費意願，加上政府調升最低工資、實施多項減稅減負擔措施，有助提升民眾購買力，延續民間消費力道。惟仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。