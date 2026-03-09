快訊

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

經典賽／鄭宗哲、費仔名列前茅 中華隊打線成績單出爐！第一名不意外是他

經典賽／金慧成對中華隊盜壘受傷 對澳洲關鍵戰確定不會先發

聽新聞
0:00 / 0:00

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

聯合報／ 記者林海／台北報導
國發會發布1月景氣燈號亮出紅燈。圖／本報資料照片
國發會發布1月景氣燈號亮出紅燈。圖／本報資料照片

國發會發佈1月景氣燈號，連續2個月亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，雖然景氣熱絡，但國發會經濟發展處處長陳美菊表示，仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

陳美菊表示，受惠AI應用商機續強及春節前備貨動能增加，批發零售及餐飲業營業額轉呈紅燈；貨幣總計數M1B受股市交易熱絡帶動，轉呈綠燈；工業及服務業加班工時則部分受春節落點差異干擾，轉為綠燈，其餘6項燈號維持不變。

陳美菊表示，領先指標連續7個月上升，累計升幅6.14%，主要因為企業對於未來樂觀，但時間上並未反應美國關稅變化、中東局勢等；同時指標連續15個月上升，累計升幅8.18%，但領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟穩健成長。

但對於關稅變化、中東情勢等不確定因素是否會影響2、3月景氣是否會影響信心面，進而讓燈號出現變化，陳美菊表示，從近日股市震盪就可以看出端倪，但關鍵還是要看戰爭持續多久，如油價大漲，主要是風險溢價、擔憂供給面短缺等，都還是心理影響，後續要觀察，而3月的景氣燈號或許就可以看出外在情勢對國內的影響。

陳美菊強調，台灣的基本面良好，AI的剛性需求還在，目前只是信心面的影響，同時也仍必須要關注傳產是否會受到關稅變化的影響。

展望未來，陳美菊表示，隨全球大型雲端服務供應商擴增資本支出，各國競相投入主權AI建設，以及AI應用由雲端加速向終端設備擴散，將驅動相關硬體需求，持續挹注我國出口成長；投資方面，受惠國內半導體及相關廠商因應市場需求加大投資力道，國際企業亦陸續來台布局關鍵技術與產能，均有利支撐投資動能。

陳美菊指出，消費方面，受惠連假效應、大型賽事及商演商機，可望激勵消費意願，加上政府調升最低工資、實施多項減稅減負擔措施，有助提升民眾購買力，延續民間消費力道。惟仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

國發會 景氣燈號 經濟發展

延伸閱讀

恐慌指數低於2025年4月的高點 安聯投信：建立「風險常態化」思維

戰火未歇帶動油價上揚 國銀預期美元上半年持續走強、台幣偏弱

科技族有底氣長線向上 可留意AI基建、雲端服務

全球市場觀測站／中東緊張 能源股增溫

相關新聞

景氣熱絡！1月景氣燈號續亮紅燈 國發會：關注中東地緣衝突升溫影響

國發會發佈1月景氣燈號，連續2個月亮出代表熱絡的紅燈，綜合判斷分數為39分，較上月增加1分，雖然景氣熱絡，但國發會經濟發展處處長陳美菊表示，仍須密切關注中東地緣衝突升溫、美國關稅政策發展等不確定因素，對全球經貿成長動能與通膨之影響。

AI應用需求擴增、帶動最強2月 出口創連28個月正成長

財政部9日公布最新進出口統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，抵銷春節連假致工作天數減少之影響，2月出口498.0億美元，為歷年同月最佳，年增20.6％，連續28個月正成長。

國際婦女節前夕 台灣性別平等周女力廣告登紐約中城街頭

在國際婦女節及第70屆聯合國「婦女地位委員會」（CSW）大會登場前夕，駐紐約辦事處啟動女力文宣活動。並透過社群平台宣導，即日起至2026年3月19日，紐約中城多處街頭與地標將刊登「台灣性別平等週」主視覺動畫與標語，透過計程車車頂廣告、地鐵站看板及LinkNYC數位看板等管道，向國際社會展現台灣女性力量。

八德區大仁滯洪池9日啟用 內政部：守護龜山產業園區6千億元產值

為解決桃園市東門溪長年水患，由中央「前瞻基礎建設計畫」補助5.11億元、總工程經費8.32億元的「八德區大仁滯洪池工程」9日舉行啟用典禮，內政部常務次長吳堂安出席致詞時表示，本工程總滯洪量達13.4萬立方公尺，將能有效提升在地防洪韌性，不僅讓桃園區桃鶯路及樹仁二、三街周邊近百公頃區域脫離淹水威脅，確保3.5萬位居民的生命財產安全，也同時保障了年產值超過6,000億元的龜山產業園區。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。