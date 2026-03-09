國際婦女節前夕 台灣性別平等周女力廣告登紐約中城街頭

在國際婦女節及第70屆聯合國「婦女地位委員會」（CSW）大會登場前夕，駐紐約辦事處啟動女力文宣活動。並透過社群平台宣導，即日起至2026年3月19日，紐約中城多處街頭與地標將刊登「台灣性別平等週」主視覺動畫與標語，透過計程車車頂廣告、地鐵站看板及LinkNYC數位看板等管道，向國際社會展現台灣女性力量。

經文處李大使志強表示，本年在紐約街頭的廣告主打以台灣蘭花作為視覺意象，因蘭花象徵柔韌、多元與優雅，也象徵台灣女性在社會中持續成長、突破與連結世界的力量。另搭配標語 “Her Rights, Our Pride”，代表台灣對性別平等的承諾。

外交部非政府組織國際事務會副執行長康嘉棋則表示，外交部持續與我國NGO攜手，盛大辦理台灣性別平等周各項活動，目的是要讓世界看見台灣在推動性別平權已有長足成長，台灣女力也不會在世界舞台上缺席。

今年度聯合國「婦女地位委員會」大會9日至19日在美國紐約舉行，本屆優先主題訂為「確保並加強所有女性與女孩訴諸司法的機會」，而外交部與財團法人婦女權益促進發展基金會依例合作辦理「台灣性別平等週」共襄盛舉。

外交部長林佳龍8日也在社群平台發文表示，2026國際婦女節以「Give To Gain」為主題，而第70屆聯合國婦女地位委員會大會(CSW)也即將登場，台灣除將持續分享對此議題的努力與成果外，更首次在CSW期間，將台灣的性平視覺意象帶到紐約街頭，以台灣蘭花為主軸、搭配「Her Rights, Our Pride」標語，要讓更多人看見屬於台灣女力的柔韌與光芒。