八德區大仁滯洪池9日啟用 內政部：守護龜山產業園區6千億元產值

為解決桃園市東門溪長年水患，由中央「前瞻基礎建設計畫」補助5.11億元、總工程經費8.32億元的「八德區大仁滯洪池工程」9日舉行啟用典禮，內政部常務次長吳堂安出席致詞時表示，本工程總滯洪量達13.4萬立方公尺，將能有效提升在地防洪韌性，不僅讓桃園區桃鶯路及樹仁二、三街周邊近百公頃區域脫離淹水威脅，確保3.5萬位居民的生命財產安全，也同時保障了年產值超過6,000億元的龜山產業園區。

內政部說明，東門溪流域整治一直是桃園市防洪的重點，十多年前曾因為當地暴雨，淹水高度達1公尺，造成鄰近的龜山工業區、桃鶯路一帶大規模淹水，讓民眾財產及經濟發展受到嚴重損失。為從根本解決問題，中央透過前瞻計畫與桃園市政府攜手合作，將原有埤塘改建為現代的防洪措施，平日作為具有氣候調節功能的民眾休憩休閒的場域，汛期則能發揮蓄水、防洪調節洪峰流量的滯洪池。

吳堂安強調，中央為協助桃園市改善整體防洪韌性，自103年推動「流域綜合治理計畫」到近年的前瞻計畫，持續協助桃園市政府布建雨水下水道及滯洪池等工程，截至114年底，累計補助經費已超過45億元。此外，行政院已核定「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，待立法院完成審議115年度中央政府總預算案，相關防洪預算到位，就能讓各項攸關民眾生命財產安全的防洪治水工程都如期進行，落實保障民眾居住安全的目標。

9日出席貴賓，包括內政部常務次長吳堂安、立委郭昱晴、桃園市副市長王明鉅及八德區長蔡豊展、內政部國土管理署下水道建設組長曾淑娟及下水道工程分署副分署長沈益生、桃園市八德區大發里長李東標、大仁里長張國平及大明里長呂新添，地方民意代表等人共同參與。