觀光署：鯉魚潭水域活動須安全、合法 籲花蓮縣府儘速訂管理自治法規

對於花蓮縣政府指稱交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處（以下簡稱縱管處）在鯉魚潭翻船溺水案後，暫停業者營業並請縣政府制訂管理自治法規沒有法源依據，縱管處9日嚴正回應，保障遊客安全、必須合法是遊憩活動的最高基本原則，在安全、合法的前提下，業者也才能穩定營運。基於目前環境條件的改變，現有業者經營小船及浮具的營業行為僅有商業登記已然不足，為加強確保遊客的遊憩安全，縱管處依據水域遊憩活動管理辦法第7條規定，公布自今年3月5日起，載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭的營業行為；業者在取得主管機關相關許可、檢查合格才具有營業條件。

縱管處表示，鯉魚潭位於花東縱谷國家風景區內，但載客小船及浮具等業者的商業登記、小船業者的營業登記主管機關為花蓮縣政府。交通部早在99年1月8日已決議對小船經營業由各地方政府以自治法規來規範管理。目前包括台北市、南投縣、台南市、高雄市等多個縣市政府，均已依地方制度法第 19 條訂定載客小船管理自治法規，配合完善船舶經營管理機制。縱管處再次請花蓮縣政府儘速訂定自治法規，讓業者可合法經營相關業務。

縱管處強調，3月5日召開研商會議時，已向業者充分說明釐清中央及地方權責，請花蓮縣政府重視遊客安全並協助業者重新取得合法經營依據，儘速訂定相關自治法規。