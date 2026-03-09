中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

亞股9日弱勢主要受到地緣政治與類石油危機以及科技權值股評價脫鉤修復所致。由於中東局勢在周末急劇惡化，美國國防部長也表示戰事可能拖上數周才能結束，導致國際油價飆升，歐洲天然氣價格更是暴漲70%，不僅引發民生需求用油、氣、電短缺的恐懼。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，今天黃金價格再度出現明顯回調，主要受到美伊衝突持續升級下，所帶動能源價格暴漲影響。國際油價也大幅飆升，一度突破每桶110美元關卡，引發市場對全球通膨反彈的強烈擔憂。

事實上，黃金今年已多次創下歷史新高，累積大量獲利盤。在技術性賣壓與情緒轉向下，出現明顯獲利了結，加劇短期拋售力道。目前金價已回落至5,090美元附近，單日跌幅約1-2%。

何彥樟分析，近期市場恐重新評估聯準會（Fed）的貨幣政策路徑、降息預期可能大幅降溫，甚至可能會延後或壓抑降息或維持高利率更久，而高利率環境大幅增加持有無息資產黃金的機會成本，壓抑吸引力。

此外，美元指數走強成為另一大壓力來源。避險資金轉向美元資產，使以美元計價的黃金對非美元持有者變得更昂貴，需求減弱。美國10年期國債收益率同步攀升至近期高點，進一步吸引資金從黃金流出，轉向有息債券。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德（Steve Land）表示，著眼黃金、黃金產業型股票跟傳統股債資產的相關性低，納入投資組合有助分散風險並提高報酬機會。惟黃金產業型基金波動性較大，建議可採分批、定期定額投資來共享長期多頭趨勢，依照投資人風險承受度，投資組合占比可達5%~10%。根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%，風險調整報酬將從3.09上揚至4.88，過去三年亦是如此，凸顯出多元投資對投資組合帶來的正面效果。