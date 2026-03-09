不是去 WBC！農業部長陳駿季率團赴日參加東京國際食品展 拚外銷商機

日本為我國農產品外銷第二大市場，農業部部長陳駿季8日率團赴日參加2026東京國際食品展，並將拜訪通路及出席台灣水果推廣活動，為農民與業者搶攻外銷市場、擴大商機。

農業部表示，日本是我國重要農產貿易夥伴，2025年台灣農產品銷日金額約6.3億美元，為我國第2大海外市場，包括鮪魚、毛豆、鳳梨、蝴蝶蘭、稻米、文心蘭及秋刀魚等農漁產品，深受日本消費者肯定，是台灣拓展高端市場的重要據點。

陳駿季此次赴日出席東京國際食品展，將帶領業者展現台灣優質農產食品、參加重要行銷活動，並見證兩國業者深化合作，希望擴大台灣農產品外銷市場，提高農民收益。

農業部在2026東京國際食品展臺灣館中設置「台灣農水產物館」，透過塑造整體形象展現我國優質農產實力，這次共同參展的國產農產食品包括稻米、甘藷、芒果、芭樂乾、胡蘿蔔、茶葉、龍虎斑、金目鱸、烏魚子、文蛤、滷肉燥等，皆為我國重要且深具台灣特殊風味的產品，具有豐沛的銷日實績與潛力。

農業部說明，陳駿季此行也將拜會日本有機農產貿易進口商，見證日本與台灣業者的貿易合作，並將參加「2026台灣水果足球日」活動，結合體育活動行銷推廣台灣鳳梨及香蕉，跨域曝光、擴大聲量，讓各國消費者看見台灣優質美味的農產品。

農業部以穩定既有市場、開拓高端通路、分散出口為行動方向，全力為農民打開更寬廣的國際舞臺。陳駿季此行率團前往東京，不只是參展，更是為台灣農業拚未來、為農民拚信心，在全球農產競逐中全力出擊，擴大行銷版圖。