油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

對於亞洲各國都在搶天然氣，中央大學管理講座教授梁啟源指，政府說要跟日、韓調貨，但日、韓已自顧不暇，台灣也未必買得到美、澳天然氣，台灣因為向卡達購買天然氣比重高達34%，影響最大。吳大任也質疑政府一廂情願要跟美國、澳洲買，但大家都在搶，台灣搶得到嗎？如果搶不到，斷氣風險就增加，這部分要密切注意。

吳大任表示，國際油價上周五92美元，但今日一早已經漲到118美元，俄烏戰爭最高油價約130美元，由於荷莫茲海峽被封鎖，周邊國家能源出口都要通過，如今生產出來也無處儲存，不能出口也不能儲存，第一個造成危機是通膨衝擊，因為能源影響廠商生產成本，只要風吹草動，廠商可能說漲就漲，物價會是立即性反映，通膨狀況要看政府干預程度，也要看台電、中油承擔能力。

吳大任表示，比較令人擔心的是美國情況，台灣政府會干預油電價格，但美國政府不會，因此俄烏戰爭時美國最高通膨曾經到9%，台灣只有4%。一旦美國通膨嚴重，對美國經濟會產生非常大衝擊，美國冬天下雪取暖都需要能源，家庭能源支出大幅增加，排擠旅遊、外出用餐，首當其衝是美國服務業，業績不佳裁員影響就業市場，如果油價維持100美元以上，居高不下，美國很快就會走向停滯型通膨，就是經濟停止成長，通膨上升。

對台灣來說，吳大任表示，美國公司做很多AI投資，主要寄望從消費者創造營收，若美國經濟走弱，消費者連日常需求難以支付，那會去買AI服務，財務壓力會拖垮很多公司，AI泡沬化開始啟動，台灣主要出口都靠AI投資，AI投資熱潮冷卻，對台灣影響很大，台灣經濟可能從7%、零成長甚至衰退。他估計，台灣第1季經濟還可以，第2季若美國陷入停希通膨，以去年高基期，若出口衰退，會拉下經濟成長率。

吳大任表示，現在是檢驗各國基礎設施時候，如果儲存時間長又夠，受的影響愈小，台灣天然氣存量只有11天，4月以後氣溫回升會更加嚴峻。

對於台灣能否買到天然氣，吳大任認為很難說，因為全世界都在搶，亞洲國家影響最大，日本、中國都很慘，這種情況下，政府不要一廂情願認為可以跟美國、澳洲買到天然氣，因為大家都在搶，台灣如果搶不到，在我國發電配比天然氣一直上升情況下，如果接下來找不到其他來源，斷氣風險就增加，這部分要密切觀察。

梁啟源認為，國際油價一天上漲20%，石油危機已經出現，俄烏戰爭時約在120美元，影響全球能源價格約持續一個月，這次不知會持續多久。

至於國內油價，他說，周一油價原本應該漲3元，結果只漲1.5元，價格比政府緩漲機制更緩漲，政府吸收達70%，如今天國際油價已漲到108.5美元，下周至少要漲3元以上。時間一久，台電中油要吸收能力有限，物價也會反映，尤其中油資產已重估過，負債占資產93%，若要繼續吸收很難，政府終究要補貼或增資？這些都是納稅人埋單。

他說，天然氣是一個大問題，台灣購買來源卡達占34%，現在要跟日本等國調貨，但日韓也自顧不暇，且日韓存量及卡達占比都比台灣低，台灣問題比日韓更嚴重。天然氣占比已增加到近五成，政府要以燃煤代替只能補足6%，能源短缺達16%，一樣不夠。