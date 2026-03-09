經濟成長反映薪資！賴總統：今年再調基本工資超過3萬元

賴清德總統9日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」。他表示，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

訪賓一行由台灣連鎖暨加盟協會理事長蔡德忠率領，經濟部次長賴建信陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時說，首先恭喜得獎人展現出服務業追求卓越的典範，獲得「全國商店傑出店長」的殊榮；也代表全體國人感謝台灣連鎖暨加盟協會多年的堅持，透過表揚活動持續鼓勵業者重視人才培育。

賴總統表示，連鎖加盟產業橫跨零售及餐飲，從買賣房屋、網路到日常大小事，門市遍布全國各地、甚至全天候服務，是最貼近民眾、促進生活便利的社區夥伴。不僅如此，連鎖加盟產業與中小微企業更是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎。

賴總統指出，台灣去年經濟成長率達到8.68%，創下15年來最佳，尤其第4季經濟成長率更高達12.65%。另外，今年行政院主計總處已預估台灣經濟成長率可望高達7.71%，也有國際機構推估台灣今年經濟成長率將超過8%。

他表示，換句話說，國家經濟持續進步發展，這都是各行各業、全國人民共同努力的成果。2025年第4季零售業、餐飲業的營業額，分別年增1.43%及3.54%，展現出我國商業服務業在國際局勢震盪下的高度韌性。這些成果都要歸功於各家企業以及店長們投入的用心。

賴總統說， 有關服務業普遍面臨的缺工挑戰，政府透過加薪與培訓賦能雙管齊下，也已連續10年調升勞工基本工資，將月薪從2016年的2萬零8元，調漲到現在的2萬9千5百元，並帶動企業為員工加薪；倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

賴總統提到，勞動部透過「支持勞工安定就業」的相關措施，辦理職業訓練、獎勵以及僱用安定補助。此外，針對受美國對等關稅影響而導致訂單減少的企業，編列薪資補貼經費，穩定員工就業，幫助企業度過難關。在勞動政策與產業升級轉型相互支持下，為台灣服務業擘劃持續發展的未來。

賴總統指出，政府也鼓勵企業善用AI提升經營效率，經濟部已經啟動「服務業AI升級方案」，協助企業導入AI軟硬體整合應用以及培訓服務業AI人才。

他歡迎在場傑出店長積極參與，傑出店長是品牌的靈魂，擁抱AI的店長更能成為產業的領航者，期待跟大家一起努力讓國家持續進步，人民得到更好的服務。