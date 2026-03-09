快訊

環境部：綠領產業為非理工背景學子新藍海

中央社／ 台北9日電

淨零當道，綠領產業人才需求愈來愈大，有人擔心非科班出身，難找到切入點。環境部今天表示，綠領專業並非特定科系的專利，為非理工背景學子的新藍海。

環境部發布新聞稿，國家環境研究院日前參與台大校園徵才博覽會，當天前來諮詢的學生科系背景相當多元，最多被問到的問題是自己對永續議題有興趣，卻擔心不是相關科系出身，難以找到切入點。

國環院在徵才博覽會邀請多名淨零職場專家提供學生意見，美商傑明工程顧問股份有限公司總經理胡惠宇提醒，職涯長遠的關鍵不在於是否本科出身，而是能否在實務中持續累積不可替代的能力。

環境部氣候變遷署副署長張根穆表示，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才，這為非理工背景的學子開闢了站上主流舞台的新藍海。

經濟部技監張廣智與環資國際有限公司總經理倪雅惠都強調，在台灣綠領人才荒的趨勢下，證照雖為加分項，但企業更看重跨域學習能力，「先行動、先接觸」才是破除迷惘的關鍵。

國環院代理院長巫月春鼓勵想跨入綠領領域、但擔心缺乏相關知識背景的學生，可報名環境部結合全國36所大學推動的48小時「環境部淨零綠領人才培育課程」，由淺入深建立個人碳管理與永續治理的核心能力。

相關新聞

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

經濟成長反映薪資！賴總統：今年再調基本工資超過3萬元

賴清德總統9日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」。他表示，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

龔明鑫：天然氣已調度到20船 3、4月供氣無虞

中東戰事持續，外界關注台灣能源如何因應。經濟部長龔明鑫今天表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘...

美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

美國與伊朗衝突升級，伊朗封鎖重要石油通道「荷姆茲海峽」，引發嚴重全球能源危機，外界擔憂台灣恐「斷氣」，經濟部長龔明鑫今日強調，斷氣是不可能發生的事情。

算力巨頭對決 開啟「光進銅退」時代 台灣扮重要推手

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將在本月16日登場，市場一致認為輝達將公布第二代矽光子及其光學共同封裝（CPO）架構，預料將資料傳輸速率推升至1.6T/s，被視為以光取代銅線傳輸元年，市場更一致預期2028年將大舉放量，並在2030年成為主流，開啟「光進銅退」的時代。

