環境部：綠領產業為非理工背景學子新藍海

淨零當道，綠領產業人才需求愈來愈大，有人擔心非科班出身，難找到切入點。環境部今天表示，綠領專業並非特定科系的專利，為非理工背景學子的新藍海。

環境部發布新聞稿，國家環境研究院日前參與台大校園徵才博覽會，當天前來諮詢的學生科系背景相當多元，最多被問到的問題是自己對永續議題有興趣，卻擔心不是相關科系出身，難以找到切入點。

國環院在徵才博覽會邀請多名淨零職場專家提供學生意見，美商傑明工程顧問股份有限公司總經理胡惠宇提醒，職涯長遠的關鍵不在於是否本科出身，而是能否在實務中持續累積不可替代的能力。

環境部氣候變遷署副署長張根穆表示，隨著淨零治理逐步成為政策與制度的核心議題，未來急需能理解政策脈絡並具備整合能力的多元人才，這為非理工背景的學子開闢了站上主流舞台的新藍海。

經濟部技監張廣智與環資國際有限公司總經理倪雅惠都強調，在台灣綠領人才荒的趨勢下，證照雖為加分項，但企業更看重跨域學習能力，「先行動、先接觸」才是破除迷惘的關鍵。

國環院代理院長巫月春鼓勵想跨入綠領領域、但擔心缺乏相關知識背景的學生，可報名環境部結合全國36所大學推動的48小時「環境部淨零綠領人才培育課程」，由淺入深建立個人碳管理與永續治理的核心能力。