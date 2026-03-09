以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

以伊戰爭持續，傳出我4月恐將斷氣、改燒煤發電，經濟部長龔明鑫9日受訪表示，「真的是謠言」、「斷氣不可能」。

他表示，以伊戰爭影響我國3月、4月天然氣船有22艘，現中油已找到替代20艘，剩下還有2艘，有可能這周就能找到。目前4月發電按照原規畫，暫時不用燒煤。他也坦言，現貨調到的天然氣價格，的確比較貴。

外界關切國際原油價格飆漲，卡達天然氣斷貨，是否推升我國氣價、油價及物價？龔明鑫表示，4月氣價沒有說要調漲，將會以「穩定物價」為主。至於油價，現是由中油吸收大部分漲幅。

龔明鑫表示，將在中油可以承受範圍內平衡物價，會有一些因應機制，會與行政院討論。