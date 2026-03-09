快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

以伊戰爭持續，傳出我4月恐將斷氣、改燒煤發電，經濟部長龔明鑫9日受訪表示，「真的是謠言」、「斷氣不可能」。

他表示，以伊戰爭影響我國3月、4月天然氣船有22艘，現中油已找到替代20艘，剩下還有2艘，有可能這周就能找到。目前4月發電按照原規畫，暫時不用燒煤。他也坦言，現貨調到的天然氣價格，的確比較貴。

外界關切國際原油價格飆漲，卡達天然氣斷貨，是否推升我國氣價、油價及物價？龔明鑫表示，4月氣價沒有說要調漲，將會以「穩定物價」為主。至於油價，現是由中油吸收大部分漲幅。

龔明鑫表示，將在中油可以承受範圍內平衡物價，會有一些因應機制，會與行政院討論。

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

經濟成長反映薪資！賴總統：今年再調基本工資超過3萬元

賴清德總統9日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」。他表示，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

龔明鑫：天然氣已調度到20船 3、4月供氣無虞

中東戰事持續，外界關注台灣能源如何因應。經濟部長龔明鑫今天表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘...

美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

美國與伊朗衝突升級，伊朗封鎖重要石油通道「荷姆茲海峽」，引發嚴重全球能源危機，外界擔憂台灣恐「斷氣」，經濟部長龔明鑫今日強調，斷氣是不可能發生的事情。

算力巨頭對決 開啟「光進銅退」時代 台灣扮重要推手

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將在本月16日登場，市場一致認為輝達將公布第二代矽光子及其光學共同封裝（CPO）架構，預料將資料傳輸速率推升至1.6T/s，被視為以光取代銅線傳輸元年，市場更一致預期2028年將大舉放量，並在2030年成為主流，開啟「光進銅退」的時代。

