快訊

杉林溪園區遊覽車墜谷！車上十餘人釀9傷、1人意識不清

經典賽／韓澳大戰今晚開打！中華隊能否「前進邁阿密」看這圖就懂

逢低買盤進場！ 0050午盤爆出逾41萬張成交量

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

聯合報／ 記者林海／台北報導
經濟部長龔明鑫強調，斷氣是不可能發生的事情。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫強調，斷氣是不可能發生的事情。圖／本報資料照片

美國與伊朗衝突升級，伊朗封鎖重要石油通道「荷姆茲海峽」，引發嚴重全球能源危機，外界擔憂台灣恐「斷氣」，經濟部長龔明鑫今日強調，斷氣是不可能發生的事情。

龔明鑫表示，台灣3、4月從卡達進口的天然氣約占三成，需要調度的船大約有22個船次，短短幾天之內也已經調度完成20個船次，剩下兩個船次也許這星期就能找到，大家不用擔心；會否讓民生用氣短缺，民眾沒有熱水澡可洗？他則表示，民生用氣只占整體用氣量不到5%，因此絕對不可能發生。

至於5月狀況，龔明鑫則說，會持續觀察，由於天氣回暖，用氣量下降，因此會往好的方向走，但仍會持續注意，也請大家不要聽信謠言。至於調度天然氣現貨，龔明鑫承認，的確價錢會比較高，但目前仍以穩定物價為主，沒有要調整價格的計畫。

但成本增加會否造成中油更沈重的負擔，龔明鑫說，會拿捏平衡，在中油可以承受的範圍盡量平穩物價，一些因應也會密切跟行政院討論來支撐油價，至於後續油價，還是要看戰事變化，很難預料，只能做好準備。

而國際油價高漲，接下來會否出現「油價周周漲」的狀況，龔明鑫指出，仍需要觀察，目前的狀況較特殊，油價有計算公式，也有緩漲機制與亞鄰最低價的政策，但因為這是戰爭原因，因此會有特別考量，以穩定物價為主。

台股今早大跌，跌點一度超過2000點，龔明鑫則說，股市終究還是要反映基本面，而台灣基本面非常好，1月出口成長幅度近7成，外銷訂單成長近6成，短期能源問題難免會有些波動，這並不是台灣單獨要面對的，日、韓跌幅比台股更大。

天然氣 伊朗 油價

延伸閱讀

中東開打、台股就下殺？專家點「能源依賴進口成硬傷」：電價壓力再起

龔明鑫：MOU、ART 合約 進口美天然氣2029年增至25%

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

海運受阻 美伊若久戰 恐現能源危機

相關新聞

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

經濟成長反映薪資！賴總統：今年再調基本工資超過3萬元

賴清德總統9日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」。他表示，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

龔明鑫：天然氣已調度到20船 3、4月供氣無虞

中東戰事持續，外界關注台灣能源如何因應。經濟部長龔明鑫今天表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘...

美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

美國與伊朗衝突升級，伊朗封鎖重要石油通道「荷姆茲海峽」，引發嚴重全球能源危機，外界擔憂台灣恐「斷氣」，經濟部長龔明鑫今日強調，斷氣是不可能發生的事情。

算力巨頭對決 開啟「光進銅退」時代 台灣扮重要推手

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將在本月16日登場，市場一致認為輝達將公布第二代矽光子及其光學共同封裝（CPO）架構，預料將資料傳輸速率推升至1.6T/s，被視為以光取代銅線傳輸元年，市場更一致預期2028年將大舉放量，並在2030年成為主流，開啟「光進銅退」的時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。