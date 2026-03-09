美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

美國與伊朗衝突升級，伊朗封鎖重要石油通道「荷姆茲海峽」，引發嚴重全球能源危機，外界擔憂台灣恐「斷氣」，經濟部長龔明鑫今日強調，斷氣是不可能發生的事情。

龔明鑫表示，台灣3、4月從卡達進口的天然氣約占三成，需要調度的船大約有22個船次，短短幾天之內也已經調度完成20個船次，剩下兩個船次也許這星期就能找到，大家不用擔心；會否讓民生用氣短缺，民眾沒有熱水澡可洗？他則表示，民生用氣只占整體用氣量不到5%，因此絕對不可能發生。

至於5月狀況，龔明鑫則說，會持續觀察，由於天氣回暖，用氣量下降，因此會往好的方向走，但仍會持續注意，也請大家不要聽信謠言。至於調度天然氣現貨，龔明鑫承認，的確價錢會比較高，但目前仍以穩定物價為主，沒有要調整價格的計畫。

但成本增加會否造成中油更沈重的負擔，龔明鑫說，會拿捏平衡，在中油可以承受的範圍盡量平穩物價，一些因應也會密切跟行政院討論來支撐油價，至於後續油價，還是要看戰事變化，很難預料，只能做好準備。

而國際油價高漲，接下來會否出現「油價周周漲」的狀況，龔明鑫指出，仍需要觀察，目前的狀況較特殊，油價有計算公式，也有緩漲機制與亞鄰最低價的政策，但因為這是戰爭原因，因此會有特別考量，以穩定物價為主。

台股今早大跌，跌點一度超過2000點，龔明鑫則說，股市終究還是要反映基本面，而台灣基本面非常好，1月出口成長幅度近7成，外銷訂單成長近6成，短期能源問題難免會有些波動，這並不是台灣單獨要面對的，日、韓跌幅比台股更大。