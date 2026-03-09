陳駿季率團參加東京國際食品展 搶攻農產外銷

東京國際食品展將於明天開幕，展期至13日。農業部長陳駿季率團參加，為農民與業者搶攻台灣農產外銷市場。

農業部今天發布新聞稿，陳駿季3月8日率團赴日參加2026東京國際食品展，並將拜訪通路及出席台灣水果推廣活動，為農民與業者搶攻外銷市場、擴大商機，為台灣農業拚未來、為農民拚信心。

陳駿季表示，日本是台灣重要農產貿易夥伴，2025年台灣農產品銷日金額約6.3億美元，為台灣第2大海外市場，包括鮪魚、毛豆、鳳梨、蝴蝶蘭、稻米、文心蘭及秋刀魚等農漁產品，深受日本消費者肯定，是台灣拓展高端市場的重要據點。

農業部在2026東京國際食品展台灣館中設置「台灣農水產物館」，透過塑造整體形象展現台灣優質農產實力，共同參展的國產農產食品包括稻米、甘藷、芒果、芭樂乾、胡蘿蔔、茶葉、龍虎斑、金目鱸、烏魚子、文蛤、滷肉燥等，都是台灣重要且深具台灣特殊風味的產品，具有豐沛的銷日實績與潛力。

農業部表示，陳駿季將拜會日本有機農產貿易進口商，見證日本與台灣業者的貿易合作，並將參加「2026台灣水果足球日」活動，結合體育活動行銷推廣台灣鳳梨及香蕉，讓各國消費者看見台灣優質美味的農產品。