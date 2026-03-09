快訊

陳駿季率團參加東京國際食品展 搶攻農產外銷

中央社／ 台北9日電

東京國際食品展將於明天開幕，展期至13日。農業部長陳駿季率團參加，為農民與業者搶攻台灣農產外銷市場。

農業部今天發布新聞稿，陳駿季3月8日率團赴日參加2026東京國際食品展，並將拜訪通路及出席台灣水果推廣活動，為農民與業者搶攻外銷市場、擴大商機，為台灣農業拚未來、為農民拚信心。

陳駿季表示，日本是台灣重要農產貿易夥伴，2025年台灣農產品銷日金額約6.3億美元，為台灣第2大海外市場，包括鮪魚、毛豆、鳳梨、蝴蝶蘭、稻米、文心蘭及秋刀魚等農漁產品，深受日本消費者肯定，是台灣拓展高端市場的重要據點。

農業部在2026東京國際食品展台灣館中設置「台灣農水產物館」，透過塑造整體形象展現台灣優質農產實力，共同參展的國產農產食品包括稻米、甘藷、芒果、芭樂乾、胡蘿蔔、茶葉、龍虎斑、金目鱸、烏魚子、文蛤、滷肉燥等，都是台灣重要且深具台灣特殊風味的產品，具有豐沛的銷日實績與潛力。

農業部表示，陳駿季將拜會日本有機農產貿易進口商，見證日本與台灣業者的貿易合作，並將參加「2026台灣水果足球日」活動，結合體育活動行銷推廣台灣鳳梨及香蕉，讓各國消費者看見台灣優質美味的農產品。

油價飆升，能源危機再現？ 專家估台灣物價、經濟的最壞情況

美伊戰事造成中東油輪運輸近乎停滯，油價飆升到一百美元以上，中央大學經濟系教授吳大任表示，油價快速飆漲，能源危機加劇，如果戰事不降溫，很快會反映到物價，造成通膨再起。他說，美國情況會比台灣嚴重，因為美國政府不會干預油電價格，民眾生活成本增加排擠消費，如果油價一直居高不下，美國就會走向停滯性通膨，AI泡沬化開始啟動，屆時對台灣AI需求大降，台灣經濟堪慮，「可能從現在估7%，降到0%，甚至負成長」。

中東戰火狂燒！法人解析「金價不漲反跌」詭譎真相：這指標更致命

近期地緣政治與類石油危機，引發國際金價不漲反跌。法人形容「油價漲、金價跌」的情境下，地緣風險本應支撐金價，但能源通膨效應蓋過避險需求，導致短期承壓，更致命的是恐壓抑聯準會降息空間。中長期而言，黃金基本面仍穩健，建議投資人視為回調布局機會，而非趨勢反轉。

經濟成長反映薪資！賴總統：今年再調基本工資超過3萬元

賴清德總統9日上午接見「第28屆全國商店傑出店長」。他表示，連鎖加盟產業與中小微企業是帶動台灣經濟發展的關鍵引擎，倘今年再調升基本工資就會超過3萬元，盼經濟成長能反映在勞工的就業薪資上。

龔明鑫：天然氣已調度到20船 3、4月供氣無虞

中東戰事持續，外界關注台灣能源如何因應。經濟部長龔明鑫今天表示，3、4月天然氣調度規劃需22艘天然氣船，目前已找到20艘...

美伊衝突致能源危機 台灣恐「斷氣」？ 龔明鑫：不可能發生

美國與伊朗衝突升級，伊朗封鎖重要石油通道「荷姆茲海峽」，引發嚴重全球能源危機，外界擔憂台灣恐「斷氣」，經濟部長龔明鑫今日強調，斷氣是不可能發生的事情。

算力巨頭對決 開啟「光進銅退」時代 台灣扮重要推手

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將在本月16日登場，市場一致認為輝達將公布第二代矽光子及其光學共同封裝（CPO）架構，預料將資料傳輸速率推升至1.6T/s，被視為以光取代銅線傳輸元年，市場更一致預期2028年將大舉放量，並在2030年成為主流，開啟「光進銅退」的時代。

