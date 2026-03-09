快訊

ESG 企業債券投資需求 持續回溫

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年全球股市走勢明顯分化，人工智慧（AI）帶來的潛在衝擊使美國軟體股面臨較大的估值壓力；相對之下，日本、南韓和台灣等亞洲市場表現強勁，推動ESG Leaders指數與世界股票指數近三個月皆各上漲4.5%與5.4%。而隨著美國通膨數據回落，加上AI與地緣政治風險帶動避險需求，使得美國公債殖利率回落至4%區間，近三個月的ESG投資級企業債指數上漲1.4%，ESG非投資級債指數亦上揚2.1%。

柏瑞投信今年「洞悉ESG」春季號報告指出，隨著經濟活動及企業營運動能處於樂觀態勢，ESG企業債券的投資需求跟著回溫，進一步帶動發行量維持穩健。根據Morningstar Direct的統計，2025年第4季永續股票型基金淨流出金額較第3季略為收斂，但自2022年流入高峰以來，整體資金仍處於較明顯的淨流出階段。不過，第4季永續債券基金流入較第3季增加，顯示市場對債券部位的需求進一步回升。

此外，去年企業ESG債券發行總額為3,400億美元，雖較2024年減少9%，但若排除第1季的疲弱表現，全年發行量與2024年整體相當；至於第4季ESG企業債約發行750億美元，則是明顯高於過去三年同期，顯示去年年末的投資需求已開始回溫。

柏瑞投信表示，展望今年，根據Barclays在今年1月預估，全球ESG債券供給可望持平，發行動能仍以歐洲為主；美國企業則是受到政策與市場環境影響，整體發行意願相對偏弱。

雖然有地緣政治干擾與全球公債殖利率走勢震盪等因素影響，但根據Barclays在2月統計，今年1月ESG債券基金仍呈現淨流入，金額約為45億美元，增幅與去年1月相當。此外，今年以來ESG債券基金規模成長的速度，與一般債券型基金相同，皆為0.5%。

進一步觀察，ESG債券的初級市場亦呈現火熱，ESG企業債今年1月份的發行金額達440億美元，較去年同期成長33%。至於ESG企業債占總發債的比例，則是以投資等級的歐元債最高；發行區域，也是以歐元區的金額居冠。

地緣政治風險 債券 公債殖利率

