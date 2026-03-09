因應能源短缺 南韓擬設油價上限

全球能源供應震撼加劇，阿拉伯聯合大公國與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到一百美元的買權交易活絡，連一二○美元買權都出現。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）第五大石油出口國科威特七日表示，已減少石油與煉油品產量，七日開始每日減產十萬桶，並對石油及煉油品銷售宣布「不可抗力」，之後是否逐步減產要看貯油水位與荷莫茲海峽狀態而定。

阿聯的阿布達比國營石油公司七日也表示，陸上產油量維持正常，但「正積極控管離岸產油水準，以應貯油需要」。

伊拉克已因為貯油槽接近滿檔，停止部分油田生產，卡達也關閉全球最大液化天然氣廠，分析師預期沙烏地阿拉伯近期也可能減產。

同時，中東戰火未息，伊朗七日繼續攻擊阿聯、科威特等鄰國的油田、海水淡化廠及大學建築物等目標。以色列則說，可能攻擊煉油廠和發電廠等目標。最新發展將使石油供給更趨緊俏，分析師已廣泛預期國際油價本周將衝破每桶一百美元，一二○美元油價的買權也出現買盤，顯示一些投資人認為戰爭可能持續超過數周。摩根大通指出，「市場正在從單純地反應地緣風險，轉為實際的營運干擾，因為煉油廠關閉，以及出口受限，已開始傷害煉油及中東油供流動」。

Rystad能源公司美國商務團隊主管薩曼表示，「戰爭會結束，但波灣各油田停產後若要復產，需要數天、數周或數月不等」，且一些能源設施已經受損，油供及油價仍需一段時間才能恢復到戰前水準。

為因應最新情勢，韓聯社報導，南韓正考慮近卅年來首度啟動油價上限機制，內閣十二日將召開特別會議籌備。路透報導，日本也正準備釋出戰略儲油。