跟進核三 核二預計明年中安檢

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。

半導體、ＡＩ用電迅速成長，加上中東戰事導致油氣供給出現風險，凸顯重啟核電廠的重要性及急迫性。目前核三廠重啟已有初步進度，核二重啟也動了起來，為供電應援。

台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計三月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於二月十三日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等工作。

位於新北市萬里區的核二廠因位在最缺電源的北東電網，重要性不言而喻。外界預期，若核二廠能順利重啟，北東將有機會增建ＡＩ資料中心。

因核二廠須先將燃料棒退出爐心才能進行安檢，台電表示，核二室外乾貯設施已於今年一月完工，台電早在去年十月提出乾貯試運轉計畫。核安會已於今年二月完成審查，台電三月進行冷測試，接著進行熱測試，估計約四個月完成測試。

核二乾貯設施完成測試後，經核安會審查後發給運轉執照，之後就可以開始移除爐心，台電預估今年內移除一九四束，明年上半年再移除四三○束，因此明年中可移除一號機爐心，將可進入安全檢查。

台電董事長曾文生日前稱，核二原廠是奇異公司，台電正和奇異洽談中。

至於核一廠因不具重啟條件，未來將朝除役方向進行。台電表示，核一廠室外乾貯早已於二○一三年完工，獲新北市府核發水保完工證明，台電二○二四年十月陸續移除核一廠一號機爐心燃料棒，現已完全移除。二號機燃料棒移除工作，預計還有二九四束未移除。此外，核一廠室內乾貯設施已於去年底開工，台電希望在二○三一年啟用，取得室內乾貯運轉執照。

因應未來半導體及ＡＩ用電需求，究竟核二、核三何時重啟加入供電？對此，台電皆未鬆口，只說會盡快完成檢查。但核二廠一號機於二○二一年七月因燃料池已滿，提前停機；二號機於二○二三年三月十四日運轉執照屆期後停機，停機時間較核三廠久，核二要回復至停機前狀態可能要花更久時間。