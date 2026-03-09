聽新聞
0:00 / 0:00

跟進核三 核二預計明年中安檢

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
核二廠跟進核三廠，預計明年中也要安檢。圖為核二廠。圖／聯合報系資料照片
核二廠跟進核三廠，預計明年中也要安檢。圖為核二廠。圖／聯合報系資料照片

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。

半導體、ＡＩ用電迅速成長，加上中東戰事導致油氣供給出現風險，凸顯重啟核電廠的重要性及急迫性。目前核三廠重啟已有初步進度，核二重啟也動了起來，為供電應援。

台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計三月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於二月十三日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等工作。

位於新北市萬里區的核二廠因位在最缺電源的北東電網，重要性不言而喻。外界預期，若核二廠能順利重啟，北東將有機會增建ＡＩ資料中心。

因核二廠須先將燃料棒退出爐心才能進行安檢，台電表示，核二室外乾貯設施已於今年一月完工，台電早在去年十月提出乾貯試運轉計畫。核安會已於今年二月完成審查，台電三月進行冷測試，接著進行熱測試，估計約四個月完成測試。

核二乾貯設施完成測試後，經核安會審查後發給運轉執照，之後就可以開始移除爐心，台電預估今年內移除一九四束，明年上半年再移除四三○束，因此明年中可移除一號機爐心，將可進入安全檢查。

台電董事長曾文生日前稱，核二原廠是奇異公司，台電正和奇異洽談中。

至於核一廠因不具重啟條件，未來將朝除役方向進行。台電表示，核一廠室外乾貯早已於二○一三年完工，獲新北市府核發水保完工證明，台電二○二四年十月陸續移除核一廠一號機爐心燃料棒，現已完全移除。二號機燃料棒移除工作，預計還有二九四束未移除。此外，核一廠室內乾貯設施已於去年底開工，台電希望在二○三一年啟用，取得室內乾貯運轉執照。

因應未來半導體及ＡＩ用電需求，究竟核二、核三何時重啟加入供電？對此，台電皆未鬆口，只說會盡快完成檢查。但核二廠一號機於二○二一年七月因燃料池已滿，提前停機；二號機於二○二三年三月十四日運轉執照屆期後停機，停機時間較核三廠久，核二要回復至停機前狀態可能要花更久時間。

核三廠 核二 經濟部 AI 用電

延伸閱讀

半導體、AI用電成長 核電應援！核二廠估「這時間」啟動安全檢查

半導體、AI用電增…台電估今夏尖峰負載4,294萬瓩創高 夜間備轉拚保7%

聯合報社論／中東戰火與AI電荒夾擊，台灣能源韌性呢？

龔明鑫：MOU、ART 合約 進口美天然氣2029年增至25%

相關新聞

美伊衝突升溫 物價恐漲！高油價牽動央行利率、房市政策

美伊衝突升溫，帶動國際油價劇烈波動，中央銀行將於十九日舉行第一季理監事會議。據了解，央行經濟研究處已著手研究不同油價情境下對台灣物價的影響評估，相關分析將提供理事們討論貨幣政策的重要參考。

跟進核三 核二預計明年中安檢

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。

因應能源短缺 南韓擬設油價上限

全球能源供應震撼加劇，阿拉伯聯合大公國與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到一百美元的買權交易活絡，連一二○美元買權都出現。

半導體、AI用電成長 核電應援！核二廠估「這時間」啟動安全檢查

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三亦現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明(2027)年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異進行洽談。

半導體、AI用電增…台電估今夏尖峰負載4,294萬瓩創高 夜間備轉拚保7%

隨著台灣半導體、AI用電成長，台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。台電已規畫新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，供電穩定。

本周台股／美伊戰事延長股市重摔 真正的利空將現身？

美伊開戰一周，台股單周重挫5.12％，台股及韓股雙雙成為外資提款機，且美股上周五（3月6日）收盤再度大跌，台股本周恐難逃補跌命運。專家指出，台股回檔將進入第二周，整理時間仍然不足，指數將再破前低3萬2828點，且3月19日恐有真正的利空出現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。