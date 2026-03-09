聽新聞
美伊衝突升溫 物價恐漲！高油價牽動央行利率、房市政策

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中東戰事導致油價飆升，政府啟動穩定措施，今天起汽油每公升仍漲一點五元，其中九五無鉛來到卅點四元，不少駕駛人昨天趁漲價前排隊加油，加油站因此大排長龍。記者林伯東／攝影
美伊衝突升溫，帶動國際油價劇烈波動，中央銀行將於十九日舉行第一季理監事會議。據了解，央行經濟研究處已著手研究不同油價情境下對台灣物價的影響評估，相關分析將提供理事們討論貨幣政策的重要參考。

金融圈人士指出，油價若持續高檔，不只影響利率政策判斷，連帶也會牽動央行對房市政策的態度。原因在於通膨升溫往往會推動資產價格上行，若此時同時放鬆房市信用管制，可能讓房市再度出現資金動能。

「未來物價壓力恐比數據嚴峻」

主計總處上周公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七五，較一月明顯回升；剔除蔬果與能源後，核心ＣＰＩ年增率更高達百分之二點六。相關人士指出，核心物價仍處於相對偏高水準，若加上能源價格攀高，未來物價壓力可能比目前數據更為嚴峻。

市場人士指出，過去台灣整體通膨維持相對溫和，部分原因在於國際能源價格偏低，使整體ＣＰＩ漲幅受到壓抑。

而油價影響範圍廣泛，從加油站油價、物流運輸到餐飲與外送成本，牽動整體生活開銷。一旦油價長時間維持高檔，也可能推升企業生產成本，進而反映在終端商品與服務價格上，因此「油價長期高檔」情境，將成為央行評估通膨的重要觀察指標。

央行總裁楊金龍多次表示，ＣＰＩ並非決定升降息的唯一考量，貨幣政策仍需同時觀察整體經濟成長、國際變數等多項因素。但相關人士說，這次油價上漲的速度與幅度都相當劇烈，情況已非一般能源價格波動可比，對通膨與經濟的影響更加複雜。

在通膨變數升高的同時，央行也必須兼顧資產市場穩定。近年央行已連續推出七波選擇性信用管制措施，房市交易量雖明顯降溫，但房價修正幅度有限。

金融圈人士分析，若政策鬆綁，市場可能同時出現幾個推升房價的因素，包括央行信用管制放鬆帶來的政策利多、股市資金轉向房市，以及在通膨升溫環境下資金尋求資產避險等。若多項因素同時出現，房價不排除再度升溫。

台經院院長、同時也是央行理事的張建一表示，目前公布的物價數據多半是衝突前的統計結果，央行後續應會密切觀察油價變化與未來幾個月的物價數據，再決定利率政策。

金融圈人士分析，本次理監事會升息以壓抑通膨的可能性不高，主要因國際情勢仍不明朗，相關數據也尚未完全反映能源衝擊。不過在油價與地緣政治不確定性升高的情況下，央行勢必仍需對通膨前景提出更清楚的說法。

物價 國際油價 貨幣政策 美伊開戰 中東 油價 荷莫茲海峽

相關新聞

跟進核三 核二預計明年中安檢

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。

因應能源短缺 南韓擬設油價上限

全球能源供應震撼加劇，阿拉伯聯合大公國與科威特已開始減產石油，伊朗持續打擊中東鄰國石油設施，美國總統川普暗示攻擊範圍可能擴及所有潛在領導人與煉油廠及發電廠，都可能持續推升油價，選擇權市場風向已經明顯轉變，認為油價會漲到一百美元的買權交易活絡，連一二○美元買權都出現。

半導體、AI用電成長 核電應援！核二廠估「這時間」啟動安全檢查

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三亦現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明(2027)年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異進行洽談。

半導體、AI用電增…台電估今夏尖峰負載4,294萬瓩創高 夜間備轉拚保7%

隨著台灣半導體、AI用電成長，台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。台電已規畫新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，供電穩定。

本周台股／美伊戰事延長股市重摔 真正的利空將現身？

美伊開戰一周，台股單周重挫5.12％，台股及韓股雙雙成為外資提款機，且美股上周五（3月6日）收盤再度大跌，台股本周恐難逃補跌命運。專家指出，台股回檔將進入第二周，整理時間仍然不足，指數將再破前低3萬2828點，且3月19日恐有真正的利空出現。

