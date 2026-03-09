美伊衝突升溫 物價恐漲！高油價牽動央行利率、房市政策

美伊衝突升溫，帶動國際油價劇烈波動，中央銀行將於十九日舉行第一季理監事會議。據了解，央行經濟研究處已著手研究不同油價情境下對台灣物價的影響評估，相關分析將提供理事們討論貨幣政策的重要參考。

金融圈人士指出，油價若持續高檔，不只影響利率政策判斷，連帶也會牽動央行對房市政策的態度。原因在於通膨升溫往往會推動資產價格上行，若此時同時放鬆房市信用管制，可能讓房市再度出現資金動能。

「未來物價壓力恐比數據嚴峻」

主計總處上周公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之一點七五，較一月明顯回升；剔除蔬果與能源後，核心ＣＰＩ年增率更高達百分之二點六。相關人士指出，核心物價仍處於相對偏高水準，若加上能源價格攀高，未來物價壓力可能比目前數據更為嚴峻。

市場人士指出，過去台灣整體通膨維持相對溫和，部分原因在於國際能源價格偏低，使整體ＣＰＩ漲幅受到壓抑。

而油價影響範圍廣泛，從加油站油價、物流運輸到餐飲與外送成本，牽動整體生活開銷。一旦油價長時間維持高檔，也可能推升企業生產成本，進而反映在終端商品與服務價格上，因此「油價長期高檔」情境，將成為央行評估通膨的重要觀察指標。

央行總裁楊金龍多次表示，ＣＰＩ並非決定升降息的唯一考量，貨幣政策仍需同時觀察整體經濟成長、國際變數等多項因素。但相關人士說，這次油價上漲的速度與幅度都相當劇烈，情況已非一般能源價格波動可比，對通膨與經濟的影響更加複雜。

在通膨變數升高的同時，央行也必須兼顧資產市場穩定。近年央行已連續推出七波選擇性信用管制措施，房市交易量雖明顯降溫，但房價修正幅度有限。

金融圈人士分析，若政策鬆綁，市場可能同時出現幾個推升房價的因素，包括央行信用管制放鬆帶來的政策利多、股市資金轉向房市，以及在通膨升溫環境下資金尋求資產避險等。若多項因素同時出現，房價不排除再度升溫。

台經院院長、同時也是央行理事的張建一表示，目前公布的物價數據多半是衝突前的統計結果，央行後續應會密切觀察油價變化與未來幾個月的物價數據，再決定利率政策。

金融圈人士分析，本次理監事會升息以壓抑通膨的可能性不高，主要因國際情勢仍不明朗，相關數據也尚未完全反映能源衝擊。不過在油價與地緣政治不確定性升高的情況下，央行勢必仍需對通膨前景提出更清楚的說法。