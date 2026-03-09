排碳大戶將自5月起繳納碳費 國外碳權今年不能抵碳費

碳費制度上路，今年5月將首次申報並繳費，但據環境部規劃，國外減量額度（碳權）的認可相關標準及規範預計在4月預告、7月才上路，也就是說，今年繳納碳費時，因法規趕不上，還無法用國外碳權抵減碳費。

排碳大戶將自今年起繳納碳費，邁入碳有價時代，依據先前盤查情形，推估收費對象約500廠，共281家公司，其中141家為上市櫃公司。

《氣候變遷因應法》規定，企業取得國外碳權後，經環境部認可，可自計算碳費的排放量中扣除，或核配抵銷排放額度的超額量；碳費收費辦法規定，國內碳權可扣減收費排放量上限10％，國外碳權扣減上限則為5％，且非高碳洩漏行業才可使用。

也就是說，對於不適用高碳洩漏折扣的排碳大戶來說，原則上應可在上限額度內，透過國外碳權來抵減碳費，降低碳費負擔。然而，因為法規跟不上進度，碳費報繳在即，今年因法規尚未完備，國外碳權將無法用來抵碳費，要待往後年度才有機會。

據環境部公布的今年立法計畫，國外碳權的認可相關標準及規範，預計今年4月預告、7月公告。也就是說，今年5月申報繳納碳費時，相關法規恐尚未公告，屆時將無法適用。環境部氣候變遷署署長蔡玲儀表示，如果是國內碳權，因為是由環境部核發，在今年5月申報時，已確定可直接扣減；但國外碳權確實尚無法扣抵。

蔡玲儀表示，環境部正針對國外碳權的認可標準訂定相關規則，包含要考慮到碳權產生方式、性質，以及避免重複計算等，主要會參考新加坡相關規定。

由於國外碳權純度不一，是否可以國外碳權1公噸換抵國內碳費排放量1公噸？蔡玲儀表示，這部分還要討論，但參考新加坡等國的換抵都是1比1，且目前已有明定國外碳權最高抵換上限為5％，原則上還是以1比1討論。