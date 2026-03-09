隨著台灣半導體、AI 用電成長 夏季尖峰用電將創新高

碳費制度上路，今年5月將首次申報並繳費，但據環境部規劃，國外減量額度（碳權）的認可相關標準及規範預計在4月預告、7月才上路，也就是說，今年繳納碳費時，因法規趕不上，還無法用國外碳權抵減碳費。

2026-03-09 01:55