快訊

冷氣團南下北台降雨擴大愈晚愈冷 明晚至周三晨低溫探10度以下

隨著台灣半導體、AI 用電成長 夏季尖峰用電將創新高

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

隨著台灣半導體、AI用電成長，台電預估今年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。台電已規劃新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上。

台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，和2025年尖峰4,092萬瓩相較，增加200萬瓩，成長4.89%。

電源開發方面，台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共四部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。

美伊衝突升溫，帶動國際油價劇烈波動，中央銀行將於十九日舉行第一季理監事會議。據了解，央行經濟研究處已著手研究不同油價情境下對台灣物價的影響評估，相關分析將提供理事們討論貨幣政策的重要參考。

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。

輝達（NVIDIA）年度GTC大會即將在本月16日登場，市場一致認為輝達將公布第二代矽光子及其光學共同封裝（CPO）架構，預料將資料傳輸速率推升至1.6T/s，被視為以光取代銅線傳輸元年，市場更一致預期2028年將大舉放量，並在2030年成為主流，開啟「光進銅退」的時代。

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。

碳費制度上路，今年5月將首次申報並繳費，但據環境部規劃，國外減量額度（碳權）的認可相關標準及規範預計在4月預告、7月才上路，也就是說，今年繳納碳費時，因法規趕不上，還無法用國外碳權抵減碳費。

