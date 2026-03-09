聽新聞
核三重啟 核二也有動靜 台電已與原廠奇異洽談相關作業

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異公司洽談。 記者劉學聖／攝影

半導體、AI用電迅速成長，加上美伊戰事以來，因荷莫茲海峽遭封鎖，油氣供給出現風險，凸顯重啟核電廠的重要性及急迫性。目前核三廠重啟已有初步進度，核二重啟也動了起來，為供電應援。

台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等工作。

至於核二廠因位在最缺電源的北東電網，重要性不言而喻。外界預期，若核二廠能順利重啟，北東將有機會增建AI資料中心。

因核二廠須先將燃料棒退出爐心才能進行安檢，台電表示，核二室外乾貯設施已於2026年1月完工，台電早在2025年10月提出乾貯試運轉計畫。核安會已於2026年2月完成審查，台電3月進行冷測試，接著進行熱測試，估計約四個月完成測試。

核二乾貯設施完成測試後，經核安會審查後發給運轉執照，之後就可以開始移除爐心，台電預估今年內移除194束，明年上半年再移除430束，因此明年中可移除1號機爐心，將可進入安全檢查。

台電董事長曾文生日前表示，核二、核三自主安全檢查計畫會分開處理，與核三壓水式不同，核二是沸水式反應爐，原廠美國奇異公司，台電目前正和奇異洽談中。

至於核一廠因不具重啟條件，未來將朝除役方向進行。台電表示，核一廠室外乾貯早已於2013年完工，獲新北市府核發水保完工證明，台電2024年10月陸續移除核一廠1號機爐心燃料棒，現已完全移除。2號機燃料棒移除工作，預計還有294束未移除。此外，核一廠室內乾貯設施已於2025年底開工。

