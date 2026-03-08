半導體、AI用電成長 核電應援！核二廠估「這時間」啟動安全檢查

經濟部去年底已核定台電核電廠現況評估報告，確定核二、核三具重啟可行性，核三亦現已進行自我安全檢查，核二因須先移除反應爐燃料棒，預估在明(2027)年中啟動自我安全檢查，台電表示，現也開始與核二原廠奇異進行洽談。

因台電預估，半導體相關產業及AI用電需求，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩；美伊戰事以來，因荷莫茲海峽遭封鎖，使我國面臨斷氣斷油風險，再再凸顯重啟核電廠的重要性及急迫性。

核三廠重啟已有初步進度。台電表示，核三廠再運轉計畫已初步完成，預計3月底前提交給經濟部，轉給核安會；台電已於2月13日與西屋簽約，西屋原廠技術人員已陸續進駐核三廠，展開設備老化分析等相關工作。

外界關注核二廠能否盡快啟動自我安全檢查。台電也透露，核二廠位在最缺電源的北東電網，重要性不言而喻。外界預期，若核二廠能順利重啟，北東電廠有機會增建AI資料中心。

因核二廠須先將燃料棒退出爐心才能進行安全檢查。台電表示，核二室外乾貯設施已於2026年1月完工，因此台電早在已於2025年10月提出乾貯試運轉計畫。核安會已於2026年2月完成審查，台電3月進行冷測試，接著進行熱測試，估計約4個月完成測試。

核二乾貯設施完成測試後，經核安會審查後發給運轉執照，之後就可以開始移除爐心，台電預估今年內移除194束，明年上半年再移除430束，因此明年中可以移除1號機爐心，將可進入安全檢查。

台電董事長曾文生日前表示，核二、核三自主安全檢查計畫會分開處理，與核三壓水式不同，核二是沸水式反應爐，原廠美國奇異公司，台電目前正和奇異洽談中。

至於核一廠，因不具重啟條件，未來將朝除役方向進行。台電表示，核一廠室外乾貯早已於2013年完工，在取得獲新北市府核發水保完工證明，台電於2024年10月陸續移除核一廠1號機爐心燃料棒，現已完全移除。現2號機燃料棒移除工作，預計還有294束未移除。此外，核一廠室內乾貯設施已於2025年底開工，台電希望在2031年啟用，取得室內乾貯的運轉執照。

因應未來半導體及AI用電需求，究竟核二、核三何時重啟加入供電？對此，台電皆未鬆口，認為考生不宜回答，但只說會盡快完成檢查。惟核二廠1號機於2021年7月因燃料池已滿提前停機；2號機於2023年3月14日運轉執照屆期後停機，停機時間較核三廠久，因此核二要回復至停機前狀態，有可能要花更久時間。