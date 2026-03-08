快訊

半導體、AI用電增…台電估今夏尖峰負載4,294萬瓩創高 夜間備轉拚保7%

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電預估今年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。本報資料照片

隨著台灣半導體、AI用電成長，台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。台電已規畫新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，供電穩定。

台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，和2025年尖峰4,092萬瓩相較，增加200萬瓩，成長4.89%。

電源開發方面，台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共4部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。

但在今年底，台電將有興達4號機、台中1號、2號機、長生電廠1號機等四部機組、共210萬瓩除役。

值得注意的是，台電原預估2025年尖峰負載為4,206萬瓩，但最後受到美國對等關稅影響，傳統產業用電減少，最後呈現尖峰負載為4,092萬瓩。今年美國總統川普採《1974年貿易法》122條款，在既有MFN稅率上加徵15%的附加費的暫時性稅率，對傳產衝擊持續。

惟台灣半導體產業持續擴大、AI用電需求持續成長，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，台電董事長曾文生表示，這是台電從未遇見重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。

台電 用電 半導體 興達

相關新聞

本周台股／美伊戰事延長股市重摔 真正的利空將現身？

美伊開戰一周，台股單周重挫5.12％，台股及韓股雙雙成為外資提款機，且美股上周五（3月6日）收盤再度大跌，台股本周恐難逃補跌命運。專家指出，台股回檔將進入第二周，整理時間仍然不足，指數將再破前低3萬2828點，且3月19日恐有真正的利空出現。

台灣產業觀察1／中小企業家數穩步攀升 突破171萬家

台灣企業有百萬大軍，生命力超強。經濟部最新調查指出，2024年台灣中小企業家數有171.5萬家，占我國全體企業家數比例為98.8%，較前一年增加4.1萬家，成長率為2.4%。2024年中小企業提供919.4萬個就業機會，占全國就業人口近八成。

台灣產業觀察2／出口擺脫陰霾 成長率轉正

經濟部中小企業白皮書調查指出，隨著全球景氣好轉、商品貿易回溫，2024年中小企業出口金額為3.19兆元，較2023年增加1,743.5億元，增幅5.7%，成長率由負轉為正成長。

台灣產業觀察3／製造業外銷 電子零件最旺

我國中小型製造業出口表現如何？經濟部統計指出，2024年我中小型製造業出口額1.18兆元，各業中，以「電子零組件」、「機械設備」、「金屬製品」、「電腦、電子產品及光學產品」、「其他運輸及零件」這五大業出口最旺。

財部看好 AI 商機效應 2月出口熱有望連28紅 預估年增20%-27%

財政部9日將公布最新進出口統計，財政部預估，今年2月時逢農曆春節，工作天數較少、再加上1月的高基期，財政部預估2月出口值將介於496億至525億美元之間，仍會延續淡季不淡的氣勢，年增率則介於20%至27%之間，寫28個月正成長。

