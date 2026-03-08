聽新聞
0:00 / 0:00
半導體、AI用電增…台電估今夏尖峰負載4,294萬瓩創高 夜間備轉拚保7%
隨著台灣半導體、AI用電成長，台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，夜尖峰負載3,853萬瓩，雙雙創新高。台電已規畫新機組上線，以確保日尖峰備轉容量可維持10%、夜尖峰備轉容量7%以上，供電穩定。
台電預估今（2026）年夏季尖峰負載4,294萬瓩，和2025年尖峰4,092萬瓩相較，增加200萬瓩，成長4.89%。
電源開發方面，台電今年將有興達新燃氣2、3號機與台中新1、2號機共4部機組陸續上線，今年將有總裝置容量達520萬瓩的機組同時投入試運轉工作，規模前所未有。
但在今年底，台電將有興達4號機、台中1號、2號機、長生電廠1號機等四部機組、共210萬瓩除役。
值得注意的是，台電原預估2025年尖峰負載為4,206萬瓩，但最後受到美國對等關稅影響，傳統產業用電減少，最後呈現尖峰負載為4,092萬瓩。今年美國總統川普採《1974年貿易法》122條款，在既有MFN稅率上加徵15%的附加費的暫時性稅率，對傳產衝擊持續。
惟台灣半導體產業持續擴大、AI用電需求持續成長，依台電掌握半導體等相關建廠計畫，2026年至2030年預估新增用電逾500萬瓩（5GW），平均一年將新增100萬瓩，台電董事長曾文生表示，這是台電從未遇見重大挑戰，台電必須重新系統性檢討電源開發。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。