經發局訪歐最大創新與創業中心 未來透過中市府與台中各大學交流

台中市政府經濟發展局長張峯源訪歐，特別與駐德國代表處慕尼黑辦事處長趙彥清參訪慕尼黑工業大學創業中心（Unternehmer TUM），深入了解創業中心如何將研究成果轉化為具商業影響力的企業，雙方未來將以台中市府為窗口，與台中市大學院校進行相關學術交流及人才對接。

經發局指出，TUM創業中心是歐盟最大創新與創業中心，已達到規模化生產創新。據該中心執行長Helmut Schönenberger指出，每年有超過1.7萬名學生參與、產生逾1千個專案計畫，平均每周誕生2至3家新創公司，每年吸引約20億歐元創投資金（占德國總額 1／3），並擁有300多家企業合作夥伴（如BMW、Infineon），及吸引全球頂尖創投（如Sequoia Capita、NEA）進駐設立辦公室，確保研發成果能精準接軌市場。

營運總監Michael Machold亦為量子創業實驗室負責人及半導體領域專家，他說目前中心計有涵蓋半導體、量子科技、機器人、航太等12 個專業技術實驗室。且不同於一般的短期加速器，Venture Labs創業實驗室提供長期持續輔導，如Quantum Diamonds為致力於開發基於鑽石的量子感測器，主要用於半導體檢測和故障分析的新創公司，其輔導期即長達4年。另為利半導體人才與產線對接，新設「晶片設計碩士」課程，並與代工半導體製造商格羅方德合作，確保學生在畢業前完成完整的試產流程。

經發局表示，台中憑藉「完整的產業鏈」與「靈活的創新體系」優勢，市府積極透過地方型SBIR加速企業升級轉型，至今已累計補助250家中小企業，補助總額超過1.8億元，預估成功帶動產業產值超過30億元，如台中在地新創「瑞艾科技」憑藉優異的AI影像辨識技術，榮獲商業周刊「AI創新百強」。TUM創業中心將透過中市府作為窗口，以辦理專題論或研討會等方式，對接台中大學院校或半導體等產業供應鏈及人才交流。

另外，張峯源一行亦拜會有德國工研院之稱的弗勞恩霍夫協會（Fraunhofer），該協會為德國四大研究機構之一，專注於「應用研發」，扮演大學（基礎研究）與工業界（市場應用）間的關鍵橋樑。其技術轉化管道包括委託研發、技術授權、專利產出、標準制定等，並鼓勵研究人員流向工業界達成「知識移轉」，運作模式將可作為未來中市府輔導產業升級的參考。