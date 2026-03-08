穩物價 中油吸收漲幅 本周汽油漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶達九十四美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站已開始出現加油車潮，中油罕見地提前十七個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲一點五元，柴油每公升調漲一點一元，平均漲幅百分之五，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

中油七日傍晚公布，自九日凌晨零時起，汽、柴油各調漲一點五元及一點一元，調漲後參考零售價分別為：九二無鉛汽油每公升廿八點九元、九五無鉛汽油每公升卅點四元、九八無鉛汽油每公升卅二點四元、超級柴油每公升廿八點一元。

中油表示，受美伊戰爭擴大影響，波斯灣國家原油出口及部分產油國減產，市場擔憂衝突升級影響原油供應，導致國際油價大漲。按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油價格每公升應各調漲五點四元及四點八元。

不過，中油啟動穩定因應措施，減緩國內油價漲幅，本周國內油價整體調幅約百分之五，合計汽、柴油各共吸收三點九元及三點七元，等於中油吞下七成漲幅。若其他油品公司的汽柴油售價沒有跟進吸收漲幅，將導致消費者改到中油去加油，中油將賣愈多賠愈多。

中央大學經濟系教授吳大任指出，布蘭特原油從去年最低價六十美元漲到現在九十四美元，漲幅已超過五成，對物價構成顯著壓力；國內三月消費者物價指數（ＣＰＩ）漲幅，仍有機會維持在通膨警戒線百分之二以下，因原油價格可能呈現波段性上漲，一百美元左右可望維持一些時間。

但長期來看卻無法樂觀，吳大任表示，俄烏戰爭尚未結束，俄羅斯能源持續被禁運，加上新開的美伊戰局，對原油及天然氣的供給形成雙重壓力，國際油價可能飆升至一百五十美元的預測已然出現。

不只油價問題，國際天然氣價格也大漲，而且台灣還需要到處調貨，若戰爭持續下去，電價調漲壓力也會增加。

對於政府干預油價的政策，吳大任認為，在台灣平均薪資低偏，許多家庭所得有限的情況下，適時凍漲能源價格有助於照顧民生。

吳大任以二○二二年俄烏戰爭為例，在政府穩定物價政策干預下，台灣當年六月ＣＰＩ漲幅衝高至百分之三點五九，全年平均百分之二點九五，刷新十四年紀錄，但美國同年ＣＰＩ年增率高達百分之九，顯示了政府干預效果。

吳大任認為，政府不應將穩定物價的責任轉嫁給中油與台電，導致公司營運嚴重虧損，影響企業正常營運與投資能力，若政府決定為穩定物價而凍漲能源價格，應先編列預算，再直接補貼給中油、台電。