航路受阻 油價本周恐漲破100美元

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

國際油價六日飆漲，創二○二三年以來新高。高盛集團分析師指出，荷莫茲海峽航運受限的情況比預期嚴峻，沙國將原油出口轉移至紅海港口的能力有限，衝突恐若拖很久，油價很可能在本周突破每桶一百美元。

布蘭特原油六日收盤上漲百分之八點五至九十二點六九美元，上周上漲百分之廿八。西德州中級原油（ＷＴＩ）上周飆漲百分之卅六至九十點九○美元，創一九八三年有紀錄以來的最大單周漲幅。

顧問公司Rapidan能源集團總裁、前白宮官員麥克納利說，市場對荷莫茲海峽將封鎖多久仍心存觀望；「我們預測布蘭特原油價格未來幾天至幾周內將漲至每桶一百美元以上；只要市場意識到荷姆茲海峽封鎖將持續數周，而非一時中斷，那價格就將隨之反映」。

金融市場六日收盤後，沙烏地阿拉伯宣稱，攔截十架企圖攻擊夏巴油田的無人機。該油田每日產能達一百萬桶，這是首次有人試圖對沙國的能源生產重鎮發動攻擊。

對油氣交易員而言，關鍵在於波斯灣地區能源供應何時能恢復。只要石油一天無法通過荷莫茲海峽，儲油槽就會更滿，生產商被迫減產的臨界點就愈來愈近。伊拉克上周已開始減產，卡達則已停止生產液化天然氣（ＬＮＧ）。

實體能源市場已出現供應吃緊現象，中東和亞洲煉油廠減產，已導致柴油和航空燃油等成品油價格飆升。

高盛集團分析師六日說，他們的油價預測面臨大幅上修風險；該報告寫道，若荷莫茲海峽整個三月持續受阻，油價、尤其成品油價格，很可能超越二○○八年和二○二二年高點。布蘭特原油價格二○○八年曾衝破一四○美元。

