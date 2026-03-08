快訊

經典賽／最後劇本…中華隊想晉級 需台韓澳互咬

結局難料…美伊戰4劇本 失控風險增

財部看好 AI 商機效應 2月出口熱有望連28紅 預估年增20%-27%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部9日將公布最新進出口統計。圖為高雄港貨櫃碼頭。聯合報系資料照
財政部9日將公布最新進出口統計，財政部預估，今年2月時逢農曆春節，工作天數較少、再加上1月的高基期，財政部預估2月出口值將介於496億至525億美元之間，仍會延續淡季不淡的氣勢，年增率則介於20%至27%之間，寫28個月正成長。

財政部上月公布最新進出口統計，1月出口表現「馬力十足」，不僅一反以往的淡季冷清，出口值為657.7億美元、創歷年單月新高，也是連續四個月突破600億美元大關，年增率為69.9％，僅次於2010年1月創下75.5％的增幅，是史上第二大的增幅；若換算成新台幣為2兆736億元，更是首度史上突破兩兆元的出口水準。

財政部官員表示，首先就是基期、因春節落點的不同，去年春節主要是落在1月，今年1月工作天數相對增加四天；第二，人工智慧、高效能運算，與雲端服務等新興運用加速拓展，帶動零組件的升級潮，同時也帶出第三個原因，就是全球不管其他製造業或經貿活動都蒙受到AI熱，到目前為止，整體表現都相當穩健。

近一年進出口統計
回顧去年進出口表現，官員指出，2025年初美國實施對等關稅，雖一度對市場造成震撼，卻也引發業界提前拉貨效應；隨後關稅衝擊逐步緩解，加上全球經濟展現韌性，吸收部分負面影響；更重要的是，AI商機沒有減弱的跡象，相關應用加速擴展，帶動電子零組件持續升級，與我國電子資通產業的競爭優勢高度契合，成為出口成長的關鍵動能。

1月進口值為468.7億美元，為歷年單月第二高，年增率是63.6％，也是近16年來最強的成長幅度。官員表示，除同樣受到低基數影響，主要還是反映AI產業鏈的國際分工，再加上國內出口衍生需求還是處於高檔水準。

今年是否會跟前二月出口表現一樣淡季不淡，官員分析，出口去年展現強大的底氣，最主要還是AI商機，但AI商機不時被認為「有夢最美、希望相隨」，所以AI商機持續發展的同時，泡沫化的疑慮也如影隨形，但台積電在最新法說會的看好市況，再加上國際機構普遍預測今年整個全球的經濟跟貿易都會是呈現溫和成長，台美關稅協商塵埃落定，都將有助於消弭觀望氣氛，對我國出口仍是加分。

台美關稅 對等關稅 雲端服務

穩物價 中油吸收漲幅 本周汽油漲1.5元

中東戰事時間恐拉長，國際油價再飆高，布蘭特原油每桶達九十四美元，趨勢繼續向百元大關邁進，擔心國內油價跟進飆漲，昨日下午加油站已開始出現加油車潮，中油罕見地提前十七個小時宣布本周國內油價，汽油每公升調漲一點五元，柴油每公升調漲一點一元，平均漲幅百分之五，中油吞下與油價公式計算結果的巨幅價差。

航路受阻 油價本周恐漲破100美元

國際油價六日飆漲，創二○二三年以來新高。高盛集團分析師指出，荷莫茲海峽航運受限的情況比預期嚴峻，沙國將原油出口轉移至紅海港口的能力有限，衝突恐若拖很久，油價很可能在本周突破每桶一百美元。

財部看好 AI 商機效應 2月出口熱有望連28紅 預估年增20%-27%

台灣產業觀察1／中小企業家數穩步攀升 突破171萬家

台灣企業有百萬大軍，生命力超強。經濟部最新調查指出，2024年台灣中小企業家數有171.5萬家，占我國全體企業家數比例為98.8%，較前一年增加4.1萬家，成長率為2.4%。2024年中小企業提供919.4萬個就業機會，占全國就業人口近八成。

台灣產業觀察2／出口擺脫陰霾 成長率轉正

經濟部中小企業白皮書調查指出，隨著全球景氣好轉、商品貿易回溫，2024年中小企業出口金額為3.19兆元，較2023年增加1,743.5億元，增幅5.7%，成長率由負轉為正成長。

台灣產業觀察3／製造業外銷 電子零件最旺

我國中小型製造業出口表現如何？經濟部統計指出，2024年我中小型製造業出口額1.18兆元，各業中，以「電子零組件」、「機械設備」、「金屬製品」、「電腦、電子產品及光學產品」、「其他運輸及零件」這五大業出口最旺。

