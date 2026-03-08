財部看好 AI 商機效應 2月出口熱有望連28紅 預估年增20%-27%

財政部9日將公布最新進出口統計，財政部預估，今年2月時逢農曆春節，工作天數較少、再加上1月的高基期，財政部預估2月出口值將介於496億至525億美元之間，仍會延續淡季不淡的氣勢，年增率則介於20%至27%之間，寫28個月正成長。

財政部上月公布最新進出口統計，1月出口表現「馬力十足」，不僅一反以往的淡季冷清，出口值為657.7億美元、創歷年單月新高，也是連續四個月突破600億美元大關，年增率為69.9％，僅次於2010年1月創下75.5％的增幅，是史上第二大的增幅；若換算成新台幣為2兆736億元，更是首度史上突破兩兆元的出口水準。

財政部官員表示，首先就是基期、因春節落點的不同，去年春節主要是落在1月，今年1月工作天數相對增加四天；第二，人工智慧、高效能運算，與雲端服務等新興運用加速拓展，帶動零組件的升級潮，同時也帶出第三個原因，就是全球不管其他製造業或經貿活動都蒙受到AI熱，到目前為止，整體表現都相當穩健。

近一年進出口統計

回顧去年進出口表現，官員指出，2025年初美國實施對等關稅，雖一度對市場造成震撼，卻也引發業界提前拉貨效應；隨後關稅衝擊逐步緩解，加上全球經濟展現韌性，吸收部分負面影響；更重要的是，AI商機沒有減弱的跡象，相關應用加速擴展，帶動電子零組件持續升級，與我國電子資通產業的競爭優勢高度契合，成為出口成長的關鍵動能。

1月進口值為468.7億美元，為歷年單月第二高，年增率是63.6％，也是近16年來最強的成長幅度。官員表示，除同樣受到低基數影響，主要還是反映AI產業鏈的國際分工，再加上國內出口衍生需求還是處於高檔水準。

今年是否會跟前二月出口表現一樣淡季不淡，官員分析，出口去年展現強大的底氣，最主要還是AI商機，但AI商機不時被認為「有夢最美、希望相隨」，所以AI商機持續發展的同時，泡沫化的疑慮也如影隨形，但台積電在最新法說會的看好市況，再加上國際機構普遍預測今年整個全球的經濟跟貿易都會是呈現溫和成長，台美關稅協商塵埃落定，都將有助於消弭觀望氣氛，對我國出口仍是加分。