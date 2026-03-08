快訊

台灣產業觀察3／製造業外銷 電子零件最旺

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

我國中小型製造業出口表現如何？經濟部統計指出，2024年我中小型製造業出口額1.18兆元，各業中，以「電子零組件」、「機械設備」、「金屬製品」、「電腦、電子產品及光學產品」、「其他運輸及零件」這五大業出口最旺。

經濟部統計指出，2024年中小企業出口額3.19兆元，出口額前三大業別依序為「批發及零售業」，出口額為1.52兆元，占比為47.8%；「製造業」為1.18兆元、占比36.9%；以及「運輸及倉儲業」出口額2,681.6億元、占8.4%。前兩大行業占比合計達84.8%，顯示出口產業集中度相當高。

若進一步觀察以出口為導向的中小型製造業，2024年出口1.18兆元，占比前五大行業依序為「電子零組件」，出口額3,502.6億元，占比29.6%。其次「機械設備製造業」出口1,524.8億元，占12.9%。

第三是「金屬製品製造業」，2024年出口額1,388億元，占比11.7%；第四為「電腦、電子產品及光學產品製造業」出口額1,103.6億元，占比9.3%。經濟部指出，受惠於AI、雲端運算相關產品出口暢旺，中小型「電腦、電子產品及光學產品製造業」也有受惠，出口金額較前一年大幅成長，占比排名也有所提升。

另外，中小型「其他運輸及零件製造業」2024年出口額633.82億元，占比5.37%。

經濟部指出，中小型「電子零組件」、「機械設備」、「金屬製品」、「電腦、電子產品及光學產品」製造業出口合計占比達63.66%，遠超過半數，顯示出口行業高度集中。

