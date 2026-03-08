聽新聞
0:00 / 0:00
台灣產業觀察2／出口擺脫陰霾 成長率轉正
經濟部中小企業白皮書調查指出，隨著全球景氣好轉、商品貿易回溫，2024年中小企業出口金額為3.19兆元，較2023年增加1,743.5億元，增幅5.7%，成長率由負轉為正成長。
然而，2024年台灣全體企業出口額為14.4兆元，較2023年增加1.6兆元，增幅達12.5%，成長強勁，主要動能來自於高效能運算、AI誘發的各項新興商機活絡。惟中小企業2024年出口成長率遠低於整體企業出口額增幅。
中小企業出口貢獻度是指，中小企業出口額占全部企業出口額比率。2024年中小企業出口貢獻為22.1%，較上年減少1.41個百分點，並呈連續二年減少；同年，大企業出口額則呈現大幅成長，致大企業出口貢獻較上年增加。
經濟部指出，中小企業出口額占其銷售額比率僅10.2%，也較上年減少0.22個百分點。換言之，中小企業內銷近九成。相較之下，2024年大企業銷售額為28.6兆元，內銷額17.4兆元，占比60.8%，大企業外銷比重達四成。
經濟部分析，簡言之，中小企業內銷比重高達九成，大企業外銷比重則明顯較高。由此得知中小企業更仰賴國內市場，主要原因是中小企業規模小，資源有限，海外市場擴展相對不易。
2024年中小企業出口金額占比，前三大區域依序為「美國」（占32.2%）、 「中國大陸（含港澳）」（占21.5%），以及「新南向18國」（占20.7%）， 三者合計占中小企業總出口金額的74.5%。值得關注的是，美國自2018年以來，在2024年首度擠下中國大陸，成為中小企業出口金額占比最大的國家。
此外值得一提的是，中小企業出口美國占比達32.2%，亦高於大企業出口美國占比20.6%，也反映出中小企業較無資源，進行分散出口。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。