台灣產業觀察2／出口擺脫陰霾 成長率轉正

經濟部中小企業白皮書調查指出，隨著全球景氣好轉、商品貿易回溫，2024年中小企業出口金額為3.19兆元，較2023年增加1,743.5億元，增幅5.7%，成長率由負轉為正成長。

然而，2024年台灣全體企業出口額為14.4兆元，較2023年增加1.6兆元，增幅達12.5%，成長強勁，主要動能來自於高效能運算、AI誘發的各項新興商機活絡。惟中小企業2024年出口成長率遠低於整體企業出口額增幅。

中小企業出口貢獻度是指，中小企業出口額占全部企業出口額比率。2024年中小企業出口貢獻為22.1%，較上年減少1.41個百分點，並呈連續二年減少；同年，大企業出口額則呈現大幅成長，致大企業出口貢獻較上年增加。

經濟部指出，中小企業出口額占其銷售額比率僅10.2%，也較上年減少0.22個百分點。換言之，中小企業內銷近九成。相較之下，2024年大企業銷售額為28.6兆元，內銷額17.4兆元，占比60.8%，大企業外銷比重達四成。

經濟部分析，簡言之，中小企業內銷比重高達九成，大企業外銷比重則明顯較高。由此得知中小企業更仰賴國內市場，主要原因是中小企業規模小，資源有限，海外市場擴展相對不易。

2024年中小企業出口金額占比，前三大區域依序為「美國」（占32.2%）、 「中國大陸（含港澳）」（占21.5%），以及「新南向18國」（占20.7%）， 三者合計占中小企業總出口金額的74.5%。值得關注的是，美國自2018年以來，在2024年首度擠下中國大陸，成為中小企業出口金額占比最大的國家。

此外值得一提的是，中小企業出口美國占比達32.2%，亦高於大企業出口美國占比20.6%，也反映出中小企業較無資源，進行分散出口。