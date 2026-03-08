台灣產業觀察1／中小企業家數穩步攀升 突破171萬家

台灣企業有百萬大軍，生命力超強。經濟部最新調查指出，2024年台灣中小企業家數有171.5萬家，占我國全體企業家數比例為98.8%，較前一年增加4.1萬家，成長率為2.4%。2024年中小企業提供919.4萬個就業機會，占全國就業人口近八成。

經濟部定義的「中小企業」是指，以實收資本額在新台幣1億元以下、或就業及受僱人數未滿200人。

2024年台灣全體企業家數為173.5萬家，較2023年增加2.4%。大企業則不到2萬家，占比1.1%，成長率為3.9%。中小企業家數為171.5萬家，占比98.8%，較2023年增加4.1萬家，成長率為2.4%，經濟部表示，中小企業的存續與發展，打造台灣經濟深厚底蘊與活力。

在就業方面，2024年台灣總就業人數為1,159.5萬人，其中中小企業就業人數為919.4萬人，占比79.2%，較2023年增加2.7萬人，增幅0.2%。經濟部分析，中小企業就業人數呈現成長趨勢，為社會安定與就業，提供堅實基礎。

若以2024年總受僱員工人數939.4萬人，其中，中小企業受僱員工人數為699.4萬人，占比74.4%，亦較上一年增加4.7萬人，成長0.6%。

台灣百萬中小企業，以服務業為主。2024年中小企業服務業部門家數有137.5萬家，占比為80.1%；工業部門中小企業家數有32.7萬家，比重為19.0%。

就銷售額而言，2024年中小企業銷售額為31兆751.70億元，占全體企業銷售額比重51.9%，銷售額成長率達8%，表現穩健。另外，中小企業內銷額為27.8兆元，成長8.3%；中小企業出口額為3.19兆，成長5.7%。

在銷售額中，工業部門占31.3%、服務業部門占67.7%。內銷額和外銷額分別占89.7%及10.2%，反映出中小企業銷售以國內市場為主。

經濟部分析，觀察整體趨勢變化，2024年中小型服務業家數，較2023年增加3萬2,530家（或2.4%），內銷額亦較上年增加1兆2,896.5億元（或7.2%），主要反應隨著國內經濟景氣增溫，民眾對餐飲旅宿、休閒娛樂與交通運輸等消費需求熱絡，進而帶動內需型服務業營收的穩健成長。

依行業別深入觀察，2024年中小企業以經營「批發及零售業」居多數，有76萬8,408家，占整體中小企業家數比率為44.7%。其次為「住宿及餐飲業」，有20萬462家，占比11.6%。第三為「營建工程業」，有17萬3,493家，占比為10.1%。

而後依序為「製造業」有近14.2萬家占8.2%，以及「其他服務業」包括各類維修、洗衣、美髮及美容美體、殯葬、家事服務等有10.1萬家，占5.8%。

就銷售額來看，各業中，中小企業以「批發及零售業」13.1兆元居冠，「製造業」列第二、銷售額為5.2兆元、占16.9%及；「營建工程業」列第三位，銷售額分別為2.8兆元、占9.1%。以上三者合計達銷售額占比達68.5%。

之後依序為「金融及保險業」以1.9兆元占6.4%，以及「電力及燃氣供應業與用水供應及汙染整治業」以1.6兆元占5.2%。不動產業以1.2兆，約占4%。運輸倉儲以1.08兆元，占3.48%。