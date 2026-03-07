2月CPI現「階級反轉」 高所得家庭漲2.22%寫13個月新高

不同荷包厚度的家庭，對物價感受出現「階級反轉」。受農曆年節因素帶動，教養娛樂與服務類價格走揚，導致長期承受高通膨壓力的低所得家庭與高齡家庭，2月物價漲幅罕見低於高所得家庭；反觀高所得家庭，2月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.22%，寫下13個月來新高，呈現與平日截然不同的數據表現。

根據主計總處統計，2月所得層級別CPI表現以「最高20%所得家庭」漲幅2.22%居首，中間所得家庭年增1.59%次之，而「最低20%所得家庭」漲幅僅1.14%。若觀察今年1、2月平均表現，高所得家庭平均較上年同期上漲1.39%，同樣高於中所得家庭的1.18%及低所得家庭的0.95%。

這種「年節反轉」現象在歷史紀錄中並非首見。2025年1月，最高所得家庭物價漲幅為2.74%，略高於最低所得家庭的2.71%；2024年2月落差更為顯著，最高所得家庭漲3.27%，而最低所得家庭則為2.99%。這反映出在農曆年假期間，服務類價格波動對富裕家庭的影響，更甚於一般的民生物資。

高齡家庭的物價走勢同樣出現波動，2月高齡家庭CPI年增1.90%，寫下十個月以來新高點。不過，若扣除季節性因素觀察1、2月平均值，高齡家庭平均漲幅為1.17%，仍低於全體家庭平均的1.23%。

長期以來，低所得家庭的支出重心多集中在食物等民生必需品，對價格波動敏感度極高，因此CPI年增率普遍高於高所得家庭。然而，教養娛樂類及雜項類支出的權數差異，是造成這波數據翻轉的主因。

主計總處分析，高所得家庭在教養娛樂、雜項類的支出占比較高，這兩類項目在春節期間漲幅顯著，直接推升了高所得層級的總指數。相對之下，高齡家庭對教養娛樂類的需求權數較低，因此在這一波漲勢中表現相對溫和。