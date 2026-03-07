快訊

年節掃除需求推升 2月居住類CPI重回2%警戒線

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
受季節性因素影響，2月居住類消費者物價指數（CPI）年增率重回2% 以上的通膨警戒線，其中家庭管理費年增率衝上8.47%，寫下13年新高；不過，指標性的房租漲勢已見疲態。本報系資料庫
農曆年節大掃除需求帶動，民眾「住的成本」再次承壓。受季節性因素影響，2月居住類消費者物價指數CPI）年增率重回2% 以上的通膨警戒線，其中家庭管理費年增率衝上8.47%，寫下13年新高；不過，指標性的房租漲勢已見疲態。專家分析，這顯示租金動能已隨高檔盤整的房市同步趨緩。

主計總處公布2月CPI，其中居住類指數年增2.06%，是連續三個月漲幅收斂後，再度站回2%通膨警戒線。居住類包含房租、住宅維修費、家庭用品、家庭管理費、水電燃氣等五大項目；但2月除了房租指數增幅連續回落至1.85%外，其餘項目如家庭管理費、水電燃氣等皆漲勢明顯。

進一步觀察細項，家庭管理費年增8.47%，寫下2013年2月以來新高，主因是「家事服務費」年增率高達20.73%所致；水電燃氣則受電價與燃料影響年增5.13%，寫下2022年8月以來新高；住宅維修費年增2%，也寫下十個月來新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，家庭管理費增幅暴增，主因是反映過年的季節性影響。由於今年農曆年落在2月，民眾習慣在年前進行大掃除，對清潔公司或居家服務需求激增，進而帶動價格跳升。他解釋，這種現象往年多發生在1月或2月，且因去年過年在1月，基期因素下，讓今年的漲幅更顯突出。

相較於家事服務費的激增，備受市場關注的房租指數漲勢則明顯放緩，從1月跌破2%，來到1.99%後，2月再進一步降至1.85%，增幅寫下近45個月新低，顯示租金上漲動能已不若以往強勁。

曾敬德分析，過去房價與租金走勢多趨於同步，隨房價上升及新屋完工挹注出租市場，往往產生比價效應並帶動租金上漲；然而，當前房市整體陷入盤整格局，租金漲勢也隨之放緩，顯示兩者動能趨於一致，彼此間仍存在緊密的牽動關係。

展望今年房市，曾敬德認為，儘管市況有望較去年「微幅好轉」，但整體仍處於高檔盤整期。他預期，若租屋市場上漲動能持續減弱，租金指數年增率將進一步收斂，短期內租金行情恐「漲不太動」，難以再現過去明顯衝高的態勢。

租金 家庭 消費者物價指數 CPI

相關新聞

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

2月CPI現「階級反轉」 高所得家庭漲2.22%寫13個月新高

不同荷包厚度的家庭，對物價感受出現「階級反轉」。受農曆年節因素帶動，教養娛樂與服務類價格走揚，導致長期承受高通膨壓力的低所得家庭與高齡家庭，2月物價漲幅罕見低於高所得家庭；反觀高所得家庭，2月消費者物價指數（CPI）年增率擴大至2.22%，寫下13個月來新高，呈現與平日截然不同的數據表現。

年節掃除需求推升 2月居住類CPI重回2%警戒線

農曆年節大掃除需求帶動，民眾「住的成本」再次承壓。受季節性因素影響，2月居住類消費者物價指數（CPI）年增率重回2% 以上的通膨警戒線，其中家庭管理費年增率衝上8.47%，寫下13年新高；不過，指標性的房租漲勢已見疲態。專家分析，這顯示租金動能已隨高檔盤整的房市同步趨緩。

2月CPI增1.75% 近十月高點…仍可維持2%警戒線以下

美伊戰爭導致國際油價波動大，恐出現輸入性通膨。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，對於台灣是否存在輸入性通膨風險，要密切關注，畢竟這一波原油價格波動很大。

軍購特別條例 朝野三案付委

對美軍購國防特別條例，行政院提出預算1.25兆元版本，以及國民黨提出預算3,800億元+N版本「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，立法院昨（6）日交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨團預算4,000億元版本併案審查。

