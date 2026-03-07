年節掃除需求推升 2月居住類CPI重回2%警戒線

農曆年節大掃除需求帶動，民眾「住的成本」再次承壓。受季節性因素影響，2月居住類消費者物價指數（CPI）年增率重回2% 以上的通膨警戒線，其中家庭管理費年增率衝上8.47%，寫下13年新高；不過，指標性的房租漲勢已見疲態。專家分析，這顯示租金動能已隨高檔盤整的房市同步趨緩。

主計總處公布2月CPI，其中居住類指數年增2.06%，是連續三個月漲幅收斂後，再度站回2%通膨警戒線。居住類包含房租、住宅維修費、家庭用品、家庭管理費、水電燃氣等五大項目；但2月除了房租指數增幅連續回落至1.85%外，其餘項目如家庭管理費、水電燃氣等皆漲勢明顯。

進一步觀察細項，家庭管理費年增8.47%，寫下2013年2月以來新高，主因是「家事服務費」年增率高達20.73%所致；水電燃氣則受電價與燃料影響年增5.13%，寫下2022年8月以來新高；住宅維修費年增2%，也寫下十個月來新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，家庭管理費增幅暴增，主因是反映過年的季節性影響。由於今年農曆年落在2月，民眾習慣在年前進行大掃除，對清潔公司或居家服務需求激增，進而帶動價格跳升。他解釋，這種現象往年多發生在1月或2月，且因去年過年在1月，基期因素下，讓今年的漲幅更顯突出。

相較於家事服務費的激增，備受市場關注的房租指數漲勢則明顯放緩，從1月跌破2%，來到1.99%後，2月再進一步降至1.85%，增幅寫下近45個月新低，顯示租金上漲動能已不若以往強勁。

曾敬德分析，過去房價與租金走勢多趨於同步，隨房價上升及新屋完工挹注出租市場，往往產生比價效應並帶動租金上漲；然而，當前房市整體陷入盤整格局，租金漲勢也隨之放緩，顯示兩者動能趨於一致，彼此間仍存在緊密的牽動關係。

展望今年房市，曾敬德認為，儘管市況有望較去年「微幅好轉」，但整體仍處於高檔盤整期。他預期，若租屋市場上漲動能持續減弱，租金指數年增率將進一步收斂，短期內租金行情恐「漲不太動」，難以再現過去明顯衝高的態勢。