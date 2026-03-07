台泥正式啟動尼莫人才計畫 尋找具開創性格的π型人才

全球進入技能大轉型期，台泥企業團7日於台灣大學校園徵才博覽會啟動「尼莫人才計畫」，以《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位與年輕世代對話 。

台泥董事長張安平以一身船長裝扮、偕同總經理程耀輝及跨事業體台泥同仁代表，向具備開創者性格、獨立思考力與流暢國際溝通潛力的π 型人才招手。

台泥經過八年低碳轉型與全球布局後，已成為跨15個國家市場的集團控股公司，聚焦低碳水泥、資源循環與綠色能源，台泥希望透過「尼莫人才計畫」，建立具備全球移動力的領航梯隊，入選者將獲得參與台泥歐洲、亞洲與非洲的轉型專案實戰機會，並由各事業群高階主管親自溝通指導。

張安平指出，當前全球趨勢極其混亂，從 AI 的發展、能源價格波動到地緣政治風險，企業面對的是從未發生過的未來。「我們需要能看到未來、願意解決問題的人才。解決問題不見得一定會成功，但必須有朝著正確方向前進的膽識。在不確定的情形下，我們必須要有看法，不動就是死路一條。」

台泥尼莫人才計畫涵蓋七大面向-「數位智能領航師」、「儲能方舟專案 」、「卜特蘭再生專案」、「低碳材料創新工程專案 」、「文明構築專案」、「歐陸綠動專案」及「 AI賦能」。

張安平指出， 2026 年是AI平台與算力正式實用化的開始。台泥目前在歐洲、台灣與大陸水泥事業體全面導入算力優化，利用大數據收集與分析，目標在年底前將電能與能耗效率更提升。

面對近期中東局勢動盪，張安平觀察，中東作為全球能源樞紐，近期美國伊朗衝突造成的不穩定將連動引發全球能源價格、通膨及供應鏈危機。

他指出，目前已有逾千艘船隻受戰爭影響受阻，這類複雜的全球性議題，正是台泥急需人才的原因。

張安平直言：「AI 可以幫我檢查合約，但無法告訴我當黑海發生戰爭時，台泥在土耳其邊界的工廠該如何精準決策。」

他強調，AI 處理單一問題很強，但無法將不同國家的政經局勢「混合在一起」做出有靈魂的判斷。因此，尼莫人才計畫尋找的正是能在混亂局勢中，展現人類獨有的「洞見」與「綜合決策力」的開創性人才。

台泥在7日台大校園招募活動中，首度亮相的《台泥鸚鵡螺號》攤位，羅丹的沉思者、以水泥復刻的漢摩拉比法典、2050末世之鐘成為許多學生手機搶拍的主角。台泥表示，這艘潛艇裡的展品其實就是台泥的世界觀，「我們用展覽來跟大家溝通，我們相信：未來，不是憑感覺走出來的，而是從歷史中讀出來的。」

許多學生來徵詢台泥與AI有關的職缺時也同時表達了擔憂，懷疑自己的專業未來都會AI取代；也有唸電機的學生主動到台泥攤位表示很欣賞台泥獨家研發的水泥儲能櫃，「沒想到跨產業可以這樣結合」；也有攻讀環境工程的研究生，因為看到台泥透過氣化爐結合水泥窯高溫協同處理垃圾的技術，表達有興趣加入台泥資源循環的行列。

台泥指出，「尼莫人才計畫」靈感源自150年前科幻小說先驅凡爾納的經典《海底兩萬里》，書中主角尼莫船長掌舵鸚鵡螺號潛艇，憑藉超前智慧與膽識，探索未知深海，使用大海自然資源生存。

同樣地，台泥為了全球布局，需要吸納更多跨財務商管、機電、財務工程、材料、土木等領域人才。這類人才呼應了國際指標顧問公司麥肯錫（McKinsey）在未來人才趨勢研究中對「雙核心專業」的強調：不同於單一專長的T型人才，π型人才更需具備雙足支撐的雙專業實力，一足深耕於核心技術的深度，另一足具備多語溝通與國際整合的韌性，並以「跨域思維」連結兩者，使其能在全球轉型的複雜局勢中拆解問題。

台泥7日台大校園招募活動中，首度亮相《航向未來的鸚鵡螺號》主題攤位，現場展出水泥復刻的人類首部人權宣言《居魯士圓柱》、羅丹的《沉思者》與隱喻全球暖化危機的「末世之鐘」等展品。這種不以科技介面為主體、反而訴求跨越千年文明進展的策展，意在提醒求職者，在技術可被代勞的時代，「思想」與「跨域整合能力」才是一個人才最核心的重量。

根據世界經濟論壇（WEF）發布之《2023-2027 未來就業報告》指出，全球正處於技能大轉型期，高達 44%的員工核心技能預計在五年內失效，認知彈性與複雜問題解決能力已成為未來人才的生存關鍵。「席位有限，責任無限。」

台泥表示，為了發掘真正具備思辨力的人才，尼莫人才計畫在首關履歷投遞階段，將要求申請者針對台泥選定的七大計畫提交個人觀點，作為評估其思維深度與解決問題能力的首要基準。

尼莫人才計畫希望找到年輕新血，在複雜多變的全球賽局中，將個人觀點轉化為實質的轉型推動力，並在參與全球產業範例轉移的歷程中，鍛造出具備高度國際競爭力的實戰視野。