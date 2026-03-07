快訊

美伊開戰牽動全球航運 海運觀望、空運現價飆

中央社／ 記者江明晏台北7日電
美伊開戰牽動全球航運市場連鎖效應。路透
美伊開戰牽動全球航運市場連鎖效應，海運運價指數本週大漲，業者指出，船公司於3月初提出小幅調漲，台灣出口至美國運力仍相對充裕，空運歐洲航線運價上升，短期運力緊張，艙位緊張或急單的現貨價格漲幅達約150%至200%。

美伊開戰，中東地緣政治衝突升溫，使波斯灣及周邊空域與航運通道的安全風險明顯上升，為全球航空與海運網路增添不確定性，對全球運輸網絡產生連鎖效應。

本週海運運價指數大漲，主要由波斯灣（杜拜）、南美（桑托斯）、中南美（曼薩尼約）航線運價勁揚帶動。

航運業者觀察，近期海運與空運市場呈現不同的供需狀況。在海運方面，隨著3月TPM（泛太平洋海運會議）年度合約談判啟動，船公司於3月初提出小幅調漲，不過就目前3月6日至3月14日，台灣出口至美國市場觀察，整體運力仍相對充裕，市場呈現供過於求狀況，實際成交價格略低於調漲後的參考價。

在空運方面，航運業者指出，近期部分航線運價出現上升，主要集中在歐洲航線。主要原因為部分中東地區航班減班或停飛，使原本經由中東樞紐轉運至歐洲的航班供給減少，短期運力相對緊張。

航運業者表示，目前市場上部分航空公司仍會採用既有合約價，但在艙位較為緊張的情況下，現貨市場價格波動較大，部分航空公司會以較高現貨價格釋出艙位，個別現貨價格漲幅可能達到約150%至200%，但多屬於艙位緊張或急單需求情況。

整體而言，航運業者評估，目前空運市場影響主要集中在歐洲航線，美國航線供給相對穩定；海運市場則仍呈現供給較為充裕的格局，後續仍需觀察TPM合約談判及第2季貨量變化對市場供需的影響。

