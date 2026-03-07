2月CPI增1.75% 近十月高點…仍可維持2%警戒線以下

美伊戰爭導致國際油價波動大，恐出現輸入性通膨。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘指出，對於台灣是否存在輸入性通膨風險，要密切關注，畢竟這一波原油價格波動很大。

主計總處昨（6）日公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.75%，漲幅較1月的0.69%顯著擴大，並寫下近十個月高點；若剔除蔬果及能源後，核心CPI年增率則為2.60%。主計總處指出，2月因春節影響，服務類價格漲幅擴大，但以前兩月合併觀察，整體物價仍平穩。

近半年CPI年增率走勢

儘管中東戰火延燒，但主計總處預估，在平穩物價措施下，3月CPI年增率仍維持在2%通膨警戒線以下。

曹志弘指出，中東衝突導致能源價格波動，2月國際原油均價為每桶67.90美元，但3月5日已飆升至90.1美元。他強調，國內設有汽柴油「雙緩漲」及亞鄰最低價機制，加上關鍵原物料稅負減徵，政府會確保物價穩定，國際油價波動不會完全反映在國內CPI。

主計總處評估，雖然3月物價將持續受國際能源價格擾動，但在政府穩定措施下，衝擊相對有限，預估3月CPI年增率仍有很大機會低於2%，甚至低於2月的1.75%。至於電價調整可能帶來的影響，則需視3月底電價審議委員會決議後，再進行評估。

根據調查，2月物價受春節服務類品項循例加價影響，加上去年春節落在1月、基數較低，導致漲幅擴大，但整體走勢仍低於2%通膨警戒線，表現尚屬平穩。

觀察七大類變動，以雜項類年增5.06%、教養娛樂類年增4.55%漲幅最為顯著，主因是旅遊團費及個人照顧服務費受春節影響上漲。居住類年增2.06%，其中房租漲幅1.85%，雖維持增勢，但已寫下近45個月低點。