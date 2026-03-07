聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／美想建立全球AI算力治理秩序 真能如願？

聯合報／ 本報記者簡永祥

美國為了取得全球ＡＩ主導權，企圖透過高階ＡＩ晶片分級審查，成為「全球ＡＩ算力把關者」，美國此舉劍指中國大陸或親中國家，也讓這場美中科技戰直扣ＡＩ最關鍵的算力核心。

半導體專家分析，此次新規顯示，美國不僅針對戰略對手，更企圖建立全球ＡＩ算力治理秩序。

美國之所以採取此舉，目的明確，一來可維持技術與戰略優勢，掌握全球最先進ＡＩ晶片供應鏈，確保盟友優先獲得資源；其次，可推動本土ＡＩ產業發展，將全球投資吸納到美國市場；最後，延緩戰略對手超大規模ＡＩ算力的部署，特別是大陸。藉由控制晶片出口，美國實質上在全球ＡＩ競爭中建立「門檻」，決定哪些國家能建立超級ＡＩ資料中心。

不過，美國這項政策能壓制大陸發展ＡＩ的效果仍有局限。連全球ＡＩ晶片霸主輝達執行長黃仁勳都多次向美國政府示警，此舉將讓大陸傾洪荒之力自主發展ＡＩ，最後受傷恐怕還是輝達等美國企業。

大陸擁有龐大研發能力與政策支持，早已投入ＡＩ晶片開發，如寒武紀、華為昇騰及景嘉微等。大陸可透過自製晶片、分散式運算架構，以及軟件優化、模型壓縮等策略，降低對美國高階ＡＩ晶片的依賴。此外，大陸在先進封裝、晶圓製造等領域持續追趕，未來可能部分突破美國控制。

綜觀來看，美國這項政策短期內可延緩大陸超大規模ＡＩ部署，但難以完全阻止其技術進步；長期而言，全球ＡＩ競爭將更依賴軟硬整合能力、算力調配效率，以及政策與資本支援的綜合優勢。

美國藉此建立算力治理秩序，凸顯ＡＩ晶片不僅是技術產品，更是全球戰略資源，而大陸的自主創新能力和系統整合策略，則可能成為突破這道門檻的關鍵。

半導體業者認為，這場ＡＩ晶片競賽，已從技術比拚，升級為地緣政治與全球算力博弈。未來全球ＡＩ生態布局，將取決於技術、資本與政策三者的綜合力量，美國能否長期維持掌控「算力」閘門地位，仍有待觀察。

控制晶片 黃仁勳 晶片 算力 美國 AI 大陸

延伸閱讀

美想主導全球算力！擬推AI晶片全球許可制 輝達和超微勢受衝擊

可靠性受質疑 學者：AI不應用於作戰

工程師挺同行 矽谷：禁令開危險先例

解釋性新聞／國安爭議 美封殺Anthropic AI產品

相關新聞

美伊戰事造成國內輸入性通膨？主計總處：3月衝擊有限 長期看預測

美國伊朗爆發戰事，國際油價及天然價格明顯波動，是否造成輸入性通膨？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，昨天國際OPEC（石油輸出國組織）油價已到一桶90美元，國際油價波動很大，要密切關注。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

春節效應影響2月CPI上漲1.75% 房租漲幅45個月最低

主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.75%，因2月農曆春節服務價格喊漲，在去年低基期情況下，2月CPI年增率較1月上升0.64個百分點至1.75%，1、2月年增率平均1.23%。外食及房租漲勢略見趨緩，房租年增率降至1.85%，漲幅45個月最低，外食年增率也降至2.80%，終止連續15個月大於3%。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。