晶呈科技財報／2025年全年稅後純益1,868萬元 EPS 0.39元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

半導體特用氣體業者晶呈科技（4768）6日公布2025年年度財報，稅後純益1,868萬元，年減約85.7%，每股純益（EPS）0.39元。董事會並通過股利發放，擬配發每股現金股利0.85元（含盈餘0.22元、資本公積0.63元）。另配發股票股利0.15元。

晶呈科技董事會也通過增資決議，為充實營運資金，將2025年度盈餘轉增資發行新股，發行總金額新台幣712.3萬元，計712,319股。

晶呈科技去年上半年外銷出貨低迷，此外黃光應用之氖混合氣體價格和前年同期相較大幅降低，拖累去年上半年營收及獲利表現。不過從第3季起，外銷記憶體蝕刻氣體出貨量大增。法人指出，因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠；公司表示，下半年起需求回升，出貨動能大增，帶動營收成長。

特殊氣體出貨進度部分，晶呈科技日前於法說會上表示，2025年第3季特殊氣體出貨量4,257支鋼瓶，未達9月時預估，主要是約1,000支延遲至第4季出貨。預估今年整年度出貨會達25,000支。

展望今年，晶呈科技表示，期待特用氣體中的C4F6、F2／N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較去年增加三成。

此外，在新產品布局部分，晶呈科技日前指出，TGV載板生產、導入進度提前，預估今年Q1貢獻可觀營收，並預計今年相關TGV產品營收倍增。公司透露，目前已與14家客戶進行合作，包含三家高階封裝載板製造商、AI CPO IC設計公司、通信及AI高階封裝廠，及一家高階探針卡公司，都已有小量訂單並陸續出貨。

營收 晶呈科技 現金股利

美伊戰事造成國內輸入性通膨？主計總處：3月衝擊有限 長期看預測

美國伊朗爆發戰事，國際油價及天然價格明顯波動，是否造成輸入性通膨？主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，昨天國際OPEC（石油輸出國組織）油價已到一桶90美元，國際油價波動很大，要密切關注。

美伊戰事若拉長 4月評估燃煤發電

中東戰事短時間看不到緩解跡象，引發各國能源焦慮。經濟部長龔明鑫昨天表示，我國天然氣法定安全存量為十一天，目前已掌握至三月底的氣源，並將盡力掌握四月供應；若戰事時間拉長，啟動燃煤備用機組發電時間最快是四月。

工業、製造業生產連23紅 元月雙創同期新高

經濟部昨（5）日公布元月工業生產指數年增率為28.51%，製造業生產指數年增30.05%，年增率雙雙寫下連續23個月正成長，主要受惠於AI相關供應鏈生產動能強勁，使電子零組件、電腦電子光學製品需求持續暢旺。

太危險 3大航運聯盟停收中東貨

長榮海運昨天通知客戶，鑑於近期中東地區安全情勢持續變化，就整體營運狀況全面評估，為確保船員、船舶及客戶貨物安全，停收部分中東地區貨物。

春節效應影響2月CPI上漲1.75% 房租漲幅45個月最低

主計總處今（6）日發布2月消費者物價指數（CPI）年增率1.75%，因2月農曆春節服務價格喊漲，在去年低基期情況下，2月CPI年增率較1月上升0.64個百分點至1.75%，1、2月年增率平均1.23%。外食及房租漲勢略見趨緩，房租年增率降至1.85%，漲幅45個月最低，外食年增率也降至2.80%，終止連續15個月大於3%。

3,592億！外資淨匯入寫最強2月 推升餘額增至10.6兆

金管會昨（5）日公布，2026年2月外資淨匯入114.94億美元、約折合新台幣3,592億元，寫史上第三大、同期最大量紀錄。累計前二月淨匯入達208.9億美元（約新台幣6,528億元），也寫史上同期新高。

